國際郵輪公司擬增香港航次 羅淑佩：商家把握機會吸客啊！
撰文：潘耀昇
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大型郵輪「海洋光譜號」今天（12日）完成今季在香港共8次的母港航季，文化體育及旅遊局局長羅淑佩形容各個航次載客量理想，不論去日本、越南和上海的航程，每次均有約5000人登船，船上來自本地、內地和國際旅客均盡興而回，透露船公司皇家加勒比決定增加今年旗下郵輪在港的航次。
Costa Serena接載近1800名韓國旅客來港
羅淑佩在Facebook上載兩張大型郵輪停泊的相片，提到今天天氣絕佳，大家經過東區走廊，會見到對岸啟德郵輪碼頭同時有兩艘大型郵輪停泊，分別是「海洋光譜號」和Costa Serena. 她說Costa Serena本周末（11至12日）有韓國公司包船，接載近1800名韓國旅客來港。
「鼓浪嶼號」全年提供近70個航次
另一艘大型郵輪、內地的「鼓浪嶼號」早前透露重回香港，4月至12月長期在啟德郵輪碼頭以母港營運，全年提供近70個航次，預計帶來8萬訪港旅客人次。
遊客來了，商家們要好好把握機會吸客啊！
羅淑佩形容新航程、新客源，證明香港郵輪旅遊業的確實恢復得不錯，表明文體旅局會全力落實郵輪旅遊發展行動計劃下的行動措施，帶領業界爭取更多郵輪到訪香港。
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