陳茂波以人力車比賽借題發揮 資源有限「平衡」社會訴求和推經濟
撰文：潘耀昇
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財政司司長陳茂波今天（12日）出席ACCA公益關愛日開幕禮，致辭時說今年預算案的編制有不少挑戰，但同時面前亦有很多機會。他以大會的人力車比賽「借題發揮」，稱踏人力車時平衡很重要，如制定公共政策一樣講求平衡，推動社會經濟加速發展的同時，平衡不同社群的訴求，形容在資源有限下相當考功夫。
陳茂波表示，參與人力車比賽，講求速度和力度，但同時亦講求合作，特別是在轉車和跑動的時候。他說有時跑得太快會「馬失前蹄」，反而會「蝕底」，甚至受傷，所以平衡是很重要的，當然比賽時要往前衝，但亦要兼顧平衡。
《財政預算案》正公眾諮詢，陳茂波說期待公眾給寶貴意見，坦言今年預算案的編制有不少挑戰，但同時面前亦有很多機會。他說政府制定公共政策，亦講求平衡，社會上有不同的社群、不同的需要，會提出訴求。與此同時，亦要推動社會經濟加速發展，這兩方面都需要資源。但資源始終有限，如何去平衡，是相當考功夫。
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