01獨家｜房屋局擬修例加強打擊濫用公屋　最高罰款50萬　監禁一年

《香港01》獲悉，房屋局擬修訂《房屋條例》加強打擊濫用公屋，最高罰款50萬元、監禁一年。另外，房屋局計劃修例提高房屋署人員執法能力，包括入屋調查時住所內人士必須出示身份證。當局目標今年上半年將修例草案提交予立法會審議。



根據立法會早前公布的立法議程，房屋局擬今年上半年將《2025年房屋（修訂）條例草案》及附屬法例提交予立法會審議。（資料圖片）

目前虛假陳述觸犯《房屋條例》 最高罰5萬元囚半年

根據現行規定，所有公屋居民及申請人，必須如實申報入息及資產。申請公屋時，如明知而向房委會作出虛假陳述，即觸犯《房屋條例》第26(1)(c)條，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月，其公屋申請會被取消，已入住的公屋單位亦會被房屋署收回；或因拒絕或忽略提供申報表指明的詳情，觸犯《房屋條例》第27(a)條，如罪名成立，可判最高罰款2.5萬元及監禁3個月。

房委會資助房屋小組主席黃碧如。（資料圖片）

房委會資助房屋小組主席黃碧如早前表示，雖然房委會現時大力打擊濫用公屋，但懲罰不足，建議將其刑事化。她指，現時濫用公屋的住戶只需交還公屋，隱瞞資產住戶一般只判罰款或社會服務令，即使被判監禁，刑期亦只有7天至兩個月不等，大部分均獲緩刑，質疑「即使犯法，大部分肇事租戶仍免受牢獄之苦。」

《香港01》獲悉，房屋局擬修訂《房屋條例》加強打擊濫用公屋，最高罰款50萬元、監禁一年。（資料圖片／蘇煒然攝）

01消息：擬修例加強打擊濫用公屋 最高罰50萬元囚一年

《香港01》獲悉，房屋局擬修訂《房屋條例》加強打擊濫用公屋，最高罰款50萬元、監禁一年。局方擬今年上半年將《2025年房屋（修訂）條例草案》及附屬法例提交予立法會審議。

換言之，刑罰與購買資助出售單位時向房委會作出虛假或誤導陳述相同，根據規定如觸犯《房屋條例》第26(2)罪名成立，可判最高罰款50萬元及監禁一年。

房屋局擬修例提高獲授權人士的執法能力，包括入屋調查時住所內人士必須出示身份證等。（資料圖片）

擬修例提高房署家訪執法能力 加強打擊濫用公屋

另外，房屋局擬修例提高獲授權人士的執法能力，包括入屋調查時住所內人士必須出示身份證明文件等，從而作有效調查和迅速起訴工作，以更好運用公屋資源。