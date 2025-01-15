去年首11個月「釣魚騙案」減逾36%　損失金額減近5成至約5千萬

詐騙案近年日益嚴重，警方2023年接獲4322宗「釣魚騙案」舉報,損失金額為1億240萬港元；而去年1月至11月期間，警方共接獲2580宗「釣魚騙案」，較前年同期的4068宗減少1488宗，下跌36.6%，損失金額為4,960萬港元，也較前年同期9,770萬港元，減少4,810萬港元，下跌49.2%。



保安局局長鄧炳強書面回覆周文港議員有關「釣魚騙案」的提問時指，警方推出的「防騙視伏器」成效顯著，會持續檢視及提升功能，並計劃與網頁瀏覽器開發商或防毒軟體開發商探討合作的空間，積極強化防騙的措施。



網絡釣魚騙案層出不窮，最近有不法之徒偽冒香港郵政及銀行發出訊息，騙取受害人銀行資料。（警方提供圖片）

「釣魚騙案」一般是指不法份子透過發放短訊、電郵、語音、二維碼等作餌，以漁翁撒網方式發放，偽裝為電訊商、連鎖零售商店的會員奬賞計劃、網上付款服務商、甚至政府部門等機構,聲稱收訊人的帳戶有異常、積分到期需換領禮品、需要核實帳戶等,要求收訊人點擊內含的連結進入假網站，留下帳戶登入憑證、信用卡資料、個人資料等，藉資料再刷卡消費或轉走帳戶積分。

保安局局長鄧炳強指警方一直積極打擊「釣魚騙案」（直播截圖）

過去兩年進行五次大型執法行動 拘捕54人涉逾九百宗案件

鄧炳強指，警方一直以情報為主導，積極打撃「釣魚騙案」。在2023及2024年共進行五次大型執法行動，由於大部份詐騙集團位於境外，亦有聯同內地執法部門進行聯合拘捕行動，搗破多個詐騙集團，牽涉超過900宗案件，於兩地共拘捕54人，當中在香港拘捕49人。被捕人涉嫌干犯「串謀詐騙」、「使用虛假文書」和「洗黑錢」等罪行，涉款超過6,886萬港元，行動中檢獲數以十萬計涉嫌被騙徒利用作詐騙的電話卡及相關電腦設備。

警方簡報的防騙心得。（馬耀文攝）

防騙視伏器功能不斷擴大提升

他指，自「防騙視伏器」在2022年9月推出以來，截至2024年11月，共錄得超過648萬次搜尋，預警約83萬次詐騙及網絡安全風險，市民也透過「防騙視伏器」內的「公眾舉報平台」舉報超過31萬個可疑來電及超過32000個可疑網站，成效顯著。而自推出起，「防騙視伏器」不斷升級並擴大功能。現時「防騙視伏App」已經備有「攔截」功能，應用程式內「可疑來電警示」及「可疑網站偵測」的功能會自動辨識詐騙來電和詐騙網站，如發現潛在詐騙或網絡安全風險，會即時發出通知，提醒用戶不要接聽或瀏覽。「防騙視伏器」同時也設有「公眾舉報平台」讓市民舉報詐騙陷阱，進一步豐富資料庫的內容。

警方也會將資料庫涉嫌詐騙的電話號碼及網站資料轉交電訊商，電訊商根據相關資料封鎖有關電話號碼或停止服務，並阻截用戶登入懷疑詐騙網站。截至2024年11月底，按警方要求，電訊商成功攔截約25100個涉及詐騙案的網頁連結及封鎖或停止超過8000個涉嫌進行詐騙的電話號碼。

防騙視伏器的功能正不斷擴大。（翁鈺輝攝）

此外，警方與銀行業界緊密合作，善用「防騙視伏器」數，,於2023年11月推出第一階段的「可疑賬號警示」，初期覆蓋「轉數快」平台交易渠道。其後於2024年8月及12月分別推出第二及第三階段，覆蓋範圍擴展至網上銀行、櫃檯交易及自動櫃員機包括存鈔機，提供更全面的保障，系統將在交易確認前發出警示，提醒市民有潛在詐騙風險。