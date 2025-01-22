彭斯訪港評論黎智英案　鄧炳強：居心不良影響審訊　請你唔好干預

美國前副總統彭斯上周四（16日）來港出席論壇時評論黎智英案，駐港國家安全公署今天（22日）點名批評彭斯肆意政治操弄，妄圖干預香港司法。保安局局長鄧炳強同日點名斥彭斯圖謀利用一個商業活動影響法庭公平審訊，居心不良。



黎智英2019年訪美曾與美國時任副總統彭斯會面。（Twitter）

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3間公司涉嫌串謀勾結外國勢力的案件，現時正在西九龍法院審訊。彭斯上周四（16日）出席香港瑞銀舉辦的閉門金融論壇並致辭，事後《華爾街日報》和《路透社》披露，彭斯曾評論黎智英案。

事隔五日，駐港國家安全公署發言人引述有媒體反映，彭斯對香港國安案妄加評論，批評彭斯肆意政治操弄，妄圖干預香港司法，是對香港法治和香港維護國家安全的挑戰，對此予以嚴厲譴責，並堅決支持香港特區依法懲治危害國家安全的亂港分子，堅定捍衛香港國安法治權威，形容任何外部干預都註定徒勞無功。

保安局局長鄧炳強點名彭斯圖謀利用一個商業活動影響法庭公平審訊，居心不良。(資料圖片)

鄧炳強同日亦在立法會大樓停車處接受個別傳媒訪問，點名彭斯「喺香港嘅一個商業活動入面，評論咗一宗喺香港法院審理緊，同國家安全有關嘅案件」，覺得對方圖謀影響法庭公平審訊「居心係不良嘅」，形容是妨礙司法公正，干預香港法治和維護國家安全的工作，特區政府對此反對和譴責。

請你唔好去干預屬於我哋國家事權嘅香港事務，同埋唔好干預我哋香港法庭嘅程序。 保安局局長鄧炳強

鄧炳強又說要警告一些美國政客，「你哋唔好違反一啲國際法，同埋國際關係一啲標準做法，去試圖利用商業活動作出一啲政治操弄」，甚至挑戰香港法治。