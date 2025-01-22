調查指近半煙民食加味煙　湯修齊：加薄荷、水果味是「糖衣毒藥」

吸煙與健康委員會聯同港大調查發現近一半煙民吸食加味煙，當中青年及女性吸加味煙比率較高，當中15至29歲近九成吸煙女性吸食加味煙。委員會主席湯修齊形容煙草商在吸煙產品加入薄荷及水果等口味，是令人持續吸煙的重要因素，批評加味煙是「糖衣毒藥」，促請政府全面禁止加味煙、加味配件，進一步禁止管有電子煙等另類煙產品。



控煙｜政府目標2025年將吸煙率由9.1%減低至7.8%。(資料圖片)

吸煙與健康委員會委託香港大學公共衞生學院，去年1月至5月以電話隨機訪問5,600名15歲或以上的市民，發現近半煙民吸加味煙，當中逾86%15至29歲受訪女士吸加味煙，批評捲煙加入口味增加青年成癮度，更易對尼古丁上癮。

控煙｜政府目標2025年將吸煙率由9.1%減低至7.8%。(資料圖片)

調查發現，36.2%吸加味煙的青年達中度至重度上癮，比率較吸原味煙的16.7%青年高出一倍。調查亦顯示吸加味煙的青年較大機會同時吸另類煙，包括電子煙、加熱煙和水煙。

湯修齊。

湯修齊認為，全面禁止另類煙在香港實施已超過兩年，希望進一步禁止以任何形式，包括自用管有另類煙，貫徹全面禁止另類煙的目標。他續指，電子煙煙油除添味劑外，亦混入其他添加劑，甚至毒品，例如合成大麻素或太空油，形容利用電子煙吸毒情況快速在本地流行，荼毒下一代。