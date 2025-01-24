世界經濟論壇｜討論防金融割裂　陳茂波：香港堅定實施聯繫滙率

財政司司長陳茂波繼續在瑞士達沃斯的行程，當地時間昨日（23日）出席世界經濟論壇年會的專題會議，出席以「防範金融割裂」（Stemming Financial Fragmentation）為主題的專題討論環節，會議聚焦討論在緊張地緣政局下，如何應對金融割裂的風險。他指出，縱使地緣政治或讓地區和全球金融市場承受較大的波動，但香港有穩健的金融體系和緩衝空間，營商環境自由開放，並堅定實施聯繫匯率。



陳茂波參與世界經濟論壇年會以「防範金融割裂」為題的專題討論環節。（政府新聞處）

陳茂波（右二）參與世界經濟論壇年會以「防範金融割裂」為題的專題討論環節。（政府新聞處）

他指，一項外國在港商會發表的最新調查顯示，國際投資者和企業都對香港的前景保持樂觀。他指出，香港的金融市場一直在全方位鞏固發展和提升，證券市場、財富和資產管理業務等自回歸以來取得跨越式的發展。香港也積極擁抱金融創新，包括發展數字資產，並予以合適的規管以促進其負責任及可持續發展。陳茂波回應提問時表示，中國經濟穩中向前，高質量發展紮實推進，並加速推動高水平對外開放、互惠合作的國策。

其後，陳茂波參與由世界經濟論壇發起的善資助力地球行動舉辦的主題會議，並就如何促進氣候項目的投資發言。他指出，香港作為國際金融中心，一直發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色和功能，一方面透過全鏈條金融服務，為綠色和轉型項目提供資金支持；另一方面銳意促成更多公營、私營和慈善界別的合作，例如通過舉辦「裕澤香江」等國際會議，匯聚全球不同類型基金（包括家族基金）的決策人，推動全球財富與氣候項目的連結，促成更多影響力投資，為區域和全球的可持續發展作出更大的貢獻。

陳茂波（左）與埃及財政部長Ahmed Kouchouk（右）會晤。（政府新聞處）

陳茂波（左）與富蘭克林鄧普頓總裁兼首席執行官Jenny Johnson（右）會面。（政府新聞處）

陳茂波亦繼續與各地政商領袖會見面。他分別與沙特阿拉伯投資大臣Khalid Al-Falih和埃及財政部長Ahmed Kouchouk舉行雙邊會面。陳茂波與他們就國際和區域形勢交換意見，並商討加強雙邊的投資和經貿關係。陳茂波在會面中亦表示，香港積極發展與「全球南方」國家的經貿關係，並邀請他們率領商務代表團訪港，共同發掘互惠共贏的合作機遇。陳茂波亦與富蘭克林鄧普頓總裁兼首席執行官Jenny Johnson會面，了解該國際基金集團在區內的業務拓展計劃，並就當前環球經濟、金融市場情況等議題交換意見。

陳茂波在當地時間今日（達沃斯時間24日）早上離開瑞士，星期六（香港時間25日）早上返抵香港。