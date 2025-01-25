2025預算案｜賣地收入暫僅得40多億元　甯漢豪：地產市道需時回暖

截至去年底，政府本財政年度賣地收益約40多億元，只及預算案預計330億元賣地收入的約12%，遠低於預期。發展局局長甯漢豪今日（25日）表示，她相信最終賣地收入會不只有40多億元，又稱因地產市道未完全恢復，需時回暖，認為屬於可理解的局面。



她又指，昨日大圍一幅用地截標，收到不少申請。



發展局局長甯漢豪。（黃浩謙攝）

政府本月初公布本財政年度最後一季賣地計劃時指，本年度截至去年底的賣地收入暫時40多億元。相關收入僅佔全年賣地收入目標330億元的12％。若最終賣地收入維持此水平，將創沙士後、22年來的賣地收入新低。甯漢豪當時已被被問到賣地收入預期與目標有很大差距時回應稱，不能時常依賴賣地收入去支持政府財政。

她今日（25日）在一個電台節目中，再被問及賣地收入時指，她相信最終的賣地收益不會只有40多億元，又指地產市道未完全恢復，需時回暖。

財政司司長陳茂波2月28日公布2024/25年度財政預算案，當時預計全年的土地收入有330億元。（盧翊銘攝）

財政司司長陳茂波去年2月公佈本年度預算案時，預計本財政年度（2024-25年度）的賣地收入為330億元。他當時稱，會考慮市場情況，決定推售土地的數量、種類及速度；以新一年度賣地計劃及土地供應目標為依據。但其實，在前一個財政年度（2023-24年度）的修訂預算中，政府的地價收入修訂為194億元，已遠低於原預計的850億元，大幅減少656億元。

東涌擴展區。（張浩維攝）

重推曾流標東涌住宅地 甯漢豪有不信心不再流標

另外，政府最近重推2023年11月流標的東新市鎮拓展區涌臨海地段106B區住宅用地，項目涉及逾40萬平方呎，由原先預計可建414伙，現增加近8成至745伙。甯漢豪被問到會否擔心流標時說，仍然有信心，又指東涌新市鎮擴展區位於機場城市對面，未來5年期將有3萬個公營房屋單位入伙，東涌新的鐵路站最快2029年啟用，正在招標的用地最遲2031年推出，屆時社區已建成，對此審慎樂觀。

政府去年公布未來4年工務工程平均每年開支900億元，下月發表的財政預算案，將再公布多一年工務工程預算，甯漢豪指，面對財赤要調整發展項目優次，非主要提供房屋的項目，包括美化海濱及公園設施工程等，可能要調整步伐。