發展局下午4時半公佈本季賣地計劃 市場關注地價收入插水
撰文：蔡偉南
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發展局局長甯漢豪今日（7日）下午4時30分就2025年1月至3月賣地計劃會見傳媒。
市場關注政府地價收益大插水。2024年本港全年（1月至12月）政府合共推出共3幅住宅官地，除了位於柴灣祥民道用作私人興建資助出售房屋的住宅地流標，其餘兩幅沙田住宅地成功批出，合共賣地收入為16.4億元，若連同兩幅電動車充電站地皮計，4幅官地賣地收入合共涉資逾17.4億元。
補地價方面，2024年全年補地價收入錄逾63億元計。若合計政府官地賣地收入及補地價收入，合共為庫房進帳逾81億元的地價收益，較去年全年的349億元，大跌76.7%。
發展局在去年底（2024年12月31日）公佈，邀請市場在3個月內就北部都會區（北都）的三個「片區開發」試點提交意向書。預計成為未來重要土地來源。
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