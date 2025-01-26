李家超自揭顧家一面 做特首前常幫太太煮菜、做家務｜政壇諸事町
撰文：潘耀昇
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行政長官李家超預告政府今年將增設至少三個「社區客廳」，當中兩個項目已獲扶貧委員會通過由關愛基金撥款支持，分別位於東區筲箕灣和九龍城高山道，預料年中開始運作。首批位於元朗攸壆路的簡約公屋，將在第一季落成入伙，他透露很快也會公布簡約公屋第二期申請。
李家超在Facebook上載片段，提到昨日（25日）與房屋局局長何永賢、勞工及福利局局長孫玉菡到訪紅磡「社區客廳」，聯同職訓局中華廚藝學院及國際廚藝學院學生、基層家庭製作傳統「九缽」盆菜和湯圓，煮團年飯。
李家超一邊「搣菜」，一邊與大家談天，提到自己都會「落手落腳」做家務。
我以前都幫太太做家務嘅，其實呢係好開心嘅，一路煮菜呀，或者一路傾下計呀咁。
之後，李家超與基層一起吃團年飯，提到自己有份煮湯丸，「我有份整㗎，我話你聽, 我唔知你有冇食到我整嗰粒湯丸」。
有基層家庭向李家超表示，「社區客廳」如同為他們增添一個「家」，提供共享廚房、洗衣房、浴室等設施，以及學生功課輔導等社區支援服務，有助提升生活質素，亦擴闊社交網絡。李家超說很高興他們對設施和服務感到滿意，期望「社區客廳」為他們「家」添溫暖。
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