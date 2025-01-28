2025蛇年｜行屯門年宵遇市民高叫2元乘車唔好郁　李家超未作回應

正值年廿九，行政長官李家超今日（28日）下午到屯門天后廟廣場行年宵，沿途有市民高叫「照顧吓市民，為市民著想」，李家超回應稱：「一定、一定」。之後該市民再高叫：「唔好搞我哋啲市民、2蚊（乘車優惠）唔好郁」，但對此訴求，李家超則未作有回應。



花檔葉老闆。（馮子健攝）

他抵達花市後，李家超率先同花檔葉老闆聊天，問及最受歡迎的鮮花，又稱蛇年會好過龍年，他指劍蘭花給人前進的感覺，最後二百元買入十枝劍蘭花應節，強調要：「十全十美、好事成雙」。

有市民高叫特首要照顧市民（馮子健攝）

市民高呼勿改變2元乘車 李家超未回應

沿途有市民不斷指特首今日：「好靚仔」，李則呼籲市民：「買多啲嘢」。此外，也有人沿途高叫：「照顧吓市民，為市民著想」，李回應稱：「一定、一定」。之後該市民再高叫：「唔好搞我哋啲市民、2蚊（乘車優惠）唔好郁」，但李家超沒有回應。

李家超遇上一名2歲小朋友，指與其孫兒同歲（直播截圖）

檔主陳女士（馮子健攝）

之後，他又遇上一名幾名母親偕同子女逛年宵，當中包括一名剛睡醒的小朋友，當得悉小朋友今年兩歲，李家超表示：「同我個孫一樣」。特首又到風車檔，買了售價98元的大風車，檔主陳小姐指特首詢問了生意好不好，是否較多是一家人來光顧，人流如何？陳表示人流分攤於星期六和星期日兩天，生意都不錯。

李家超以48元購買揮春。（周令知攝）

學生指，本以為特首很嚴肅。（馮子健攝）

及後，李家超到學校攤檔與學生交流，並以48元購買揮春。李家超與學生交流時，問學生人流如何。學生答都熱烈，祝特首新年快樂、如意吉祥、身體健康。

學生表示，特首祝他們學業進步、家庭美滿，第一次見到特首認為不嚴肅、很和諧。問及有否「平畀」特首，學生表示原價售賣。

李家超預料當花市夜少少，接近新一年會更多人。他又總結在年宵市場的收獲，指買了劍蘭，覺得劍蘭如同奮勇向前、風車代表好事連連、揮春如意吉祥，是學生親手的手結，鼓勵。認為屯門氣氛很好，喜氣洋溢，蛇年的蛇是靈活，香港蛇年識變求變，祝願大家一切順利身體健康。

李家超離開後，由環境及生態局局長謝展寰交代花市情況，謝表示今年花市截止昨日已經有160萬人次，較去年同期多30萬人，攤檔表示生意上升一兩成。前日有大風，部分年宵市場攤檔影響，特別長沙灣，已經指示食環署盡一切能力恢復攤檔，下午三時大致修復完成。蛇年大家事事如意，新春更進一步。

對於會否補貼，謝展寰指合約中列明天災沒有補償，但會研究會否租金有優惠。