財赤｜社協倡准分隔家庭內地家長在港工作　減綜援申請緩財政負擔

香港社區組織協會（SoCO）今日（31日）年初三到政府總部，向特首和財政司司長拜年。他們表示，分隔內地與香港的單親家庭，由於家長在內地，在以探親簽證來港照顧子女期間，因沒有香港身份證而不能工作，導致家庭赤貧。他們希望政府簽發「家庭團聚工作簽證」，指定有關家長只能在本地缺人手的行業工作，讓他們的子女不用再申領綜援脫貧，既減輕政府財政負擔，又能補充本地勞動力。



社區組織協會趁今日（31日）年初三到政府總部向特首和財政司司長拜年，期望能放寬分隔內地與香港單親家庭家長在港工作限制（黃寶瑩攝）

建議批准分隔家庭家長在指定行業工作

社區組織協會代表指，政府財政收入下滑，連續三個財政年度錄得千億赤字。他們建議設立「家庭團聚工作簽證」，讓來港探親和照顧子女的分隔兩地單親家庭家長可持「家庭團聚工作簽證」在港工作，但僅限於本地缺乏勞動力的指定行業工作，連續工作7年後可申請香港居留權。他們認為此舉可令分隔家庭的在港子女取消申請綜援、減少政府的福利開支負擔，同時可為香港增添勞動力。

社協到政總拜年，倡推特別簽證容許單親家庭內地家長來港工作（黃寶瑩攝）

社協：本港福利政策對分隔家庭兒童不公平

此外，社協表示，分隔兩地的單親家庭因家長沒有香港身份證，其子女在社會福利的照顧上也遭忽視。例如早前政府推出有兒童的家庭在申請公屋、過渡性房屋等可以加分，但並不包括分隔兩地單親家庭，皆因家長沒有香港身份證，認為對分隔家庭的兒童不公平。

社協認為，內地和本港政府有責任以積極地人道主義態度，協助家庭團聚的申請及維護兒童權益，建議針對分隔兩地單親家庭作出支援，加速安排香港單親子女的內地家屬酌情批准單程證來港定居；公屋、過渡性房屋申請方面，則容許分隔家庭在港兒童的本地成年親友代簽署申請。

社區組織協會副主任施麗珊認為容許分隔家庭家長持團聚簽證來港工作，一舉兩得（黃寶瑩攝）

社區組織協會趁今日年初三（31日）到政總向特首和財政司司長拜年（黃寶瑩攝）