財赤｜社協倡准分隔家庭內地家長在港工作 減綜援申請緩財政負擔
撰文：馮子健
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香港社區組織協會（SoCO）今日（31日）年初三到政府總部，向特首和財政司司長拜年。他們表示，分隔內地與香港的單親家庭，由於家長在內地，在以探親簽證來港照顧子女期間，因沒有香港身份證而不能工作，導致家庭赤貧。他們希望政府簽發「家庭團聚工作簽證」，指定有關家長只能在本地缺人手的行業工作，讓他們的子女不用再申領綜援脫貧，既減輕政府財政負擔，又能補充本地勞動力。
建議批准分隔家庭家長在指定行業工作
社區組織協會代表指，政府財政收入下滑，連續三個財政年度錄得千億赤字。他們建議設立「家庭團聚工作簽證」，讓來港探親和照顧子女的分隔兩地單親家庭家長可持「家庭團聚工作簽證」在港工作，但僅限於本地缺乏勞動力的指定行業工作，連續工作7年後可申請香港居留權。他們認為此舉可令分隔家庭的在港子女取消申請綜援、減少政府的福利開支負擔，同時可為香港增添勞動力。
社協：本港福利政策對分隔家庭兒童不公平
此外，社協表示，分隔兩地的單親家庭因家長沒有香港身份證，其子女在社會福利的照顧上也遭忽視。例如早前政府推出有兒童的家庭在申請公屋、過渡性房屋等可以加分，但並不包括分隔兩地單親家庭，皆因家長沒有香港身份證，認為對分隔家庭的兒童不公平。
社協認為，內地和本港政府有責任以積極地人道主義態度，協助家庭團聚的申請及維護兒童權益，建議針對分隔兩地單親家庭作出支援，加速安排香港單親子女的內地家屬酌情批准單程證來港定居；公屋、過渡性房屋申請方面，則容許分隔家庭在港兒童的本地成年親友代簽署申請。