去年2.1萬單程證抵港人士　15歲以上逾萬人有中學程度

工聯會立法會議員提出書面質詢，過去5年有多少雙程證來港簽注，新冠疫情期間有多少人申請延長逗留，又有多少單程證抵港人士，以及他們的社會特徵。



保安局局長鄧炳強回覆，2022年共有21,214名持有單程證人士抵港，年齡以25至44歲較多，15歲以上人士有10,821人有中學程度。



2020年政府解釋，單程證持有人移入數字大減，是由於羅湖管制站自當年2月4日起暫停客運通關服務。（資料圖片）

今年首4個月有59.5萬名雙程證人士來港

鄧炳強指，持有雙程證和探親簽注的內地訪港客，2019年有313.4萬人，2020年有28.6萬人，2021年有47,776人，2022年有50,846人，今年1至4月有59.5萬人。因應新冠疫情爆發，過去3年雙程證和探親簽注的內地訪客延期逗留申請大增，2020、21及22年均超過12萬宗獲批。

單程證273人幼稚園程度或以下 4226人大專或以上

至於2022年共有21,214名持有單程證人士抵港，男性有8,923人，女性有12,291人。5至14歲有3,184人，15至24歲有3,060人，25至34歲有4,626人，35至44歲有4,441人，65歲以上亦有437人。

15歲以上人士之中，有273人未受過教育或有幼稚園程度，1,509人有小學程度，10,821人有中學程度，4,226人有大專或以上程度。有15,573人原籍廣東，2,252人原籍福建。

至於政府會否容許持有雙程證或探親簽注人士在香港工作，鄧炳強說現行安排並不容許，亦不能展開任何業務，內地人士來港工作，可循輸入內地人才計劃及補充勞工計劃申請。