預算案2025‧消息懶人包｜2元乘車擬添限制　對65歲以上長者不公？

【預算案2025/預算案/2元乘車優惠/公務員減薪/公務員凍薪】財政司司長陳茂波2月26日公布下年度財政預算案，庫房連續三年千億元財政赤字成焦點，政府主要以節流滅赤，可靠消息透露新一份預算案會維持六十歲或以上可享2元乘車優惠的安排，但會引入限制，包括每月最多240程和以10元車費為界，10元以下車資維持2元優惠，但十元以上則由2元變兩折。



消息透露，每月限240程，即平均每日約8程，當局數據顯示只有少於1%現行優惠受惠人會因施加次數限制而受影響。預計新安排可為庫房節省數億元開支。



不過，現時2元優惠計劃下大部份公共交通營辦商，包括港鐵、專營巴士營辦商、電車公司及渡輪營辦商等已自願為相當部份長者提供票價優惠，主要包括向65歲或以上長者提供約半價票價優惠。新方案下，車費10元以上改兩折計算，車費是以「正價」、即半價優惠前價格計算。以一程30元的巴士為例，現有方案，長者只須付2元車資，新方案下，須付6元，即使是65歲或以上長者本身可獲半價優惠，即15元，但亦非以15元的兩折3元付費。



港大榮休學者周永新認為，計劃開支大增是基於調低門檻至60歲，65歲人士或對新方案感到不公道。



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01觀點：如果財政預算案加稅

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陳茂波出席港台節台諮詢預算案時表明，會以節流為應對財赤的主要（黃浩謙攝）

財政司司長陳茂波去年十一月曾透露，本財政年度赤字可能約一千億元；他後來在十二月的預算案諮詢會上透露，赤字會是一千億元以下，即有所下調。他當日表明政府的滅赤大計，會以節流為主，而開源也會以「能者多付」為原則。而他本月初出席電台節目時指，疫情後由於一些逆周期措施，政府有所赤字，現行一些福利計劃，比如2元乘車優惠或是其他計劃，其可持續性「大家都拎出嚟傾」。但他同時也指，社會上已有共識，如完全不改變的話長遠財政上並不可行，正研究不同改善方案。

設限曾有兩大技術疑團

據了解，政府內部思考設補貼上限方案時，曾有兩大技術「疑團」：第一，是八達通機大多沒實時連結網絡，擔心收車後才結算難阻有人「搭爆」上限；第二，設乘搭上限的技術是否不限九巴，所有交通工具均通用。八達通卡高層親向《香港01》掃除技術「疑團」，表明改八達通機設定便可為優惠設限，無技術障礙。

2元乘車的技術問題掃除，餘下的不只是財政問題，而是政治問題，最終如何調整，據了解可能要由特首李家超定奪。

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2元乘車優惠檢討後何去何從，料本月26日預算案交代。（林靄怡攝）

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設補貼上限政府內部有疑團 八達通卡高層親解釋掃除障礙

2元乘車優惠收緊方向未定，觀乎政界近期「拋橋」的方案，最多政團提出可考慮60至64歲人士設補貼上限。雖然未知會否成為財爺口中的開刀「共識」，但建議始終是建議，能否落實終歸要回到技術層面。據了解，政府內部思考八達通設補貼上限方案時，曾有兩大技術「疑團」：第一，是八達通機大多沒實時連結網絡，擔心收車後才結算難阻有人「搭爆」上限；第二，設乘搭上限的技術是否不限九巴，所有交通工具均通用。

八達通卡高層親向《香港01》掃除技術「疑團」，表明不論限額或限次都可透過改八達通機設定，令八達通卡記載乘車次數或金額，無須靠網絡才做到，一超出上限便以正常車資計算，「如果第日數據返嚟你先行得到，咁無意思啦」，餘額亦可實時拍卡查閱。設限適用於所有交通工具，重點都是靠八達通卡儲存新設定處理。

民建聯反對削減2元乘車優惠（民建聯提供）

調整2元乘車優惠

民建聯反對削優惠 認為無助轉虧為盈

作為立法會最大黨的民建聯則表明反對削2元長者乘車優惠等。行會成員、民建聯主席陳克勤表示，明白政府面對千億財赤，但認為2元乘車優惠的開支相對於政府整體財赤，影響不大，直言「不會因為我地慳咗呢兩蚊，就會令千億財赤可以轉虧為盈」， 他強調優惠有無形效益，例如鼓勵長者外出社交等。

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僅有一名議員在立法會的新思維也反對更改現時2元乘車優惠，認為政策的社會效益大，擔心更改後長者會少了出門，間接加重其他社福開支。

自由黨向陳茂波（右三）提交下年度預算案意見（自由黨提供圖片）

自由黨建議把合資格年齡回復至65歲或以上

陳茂波近日開始陸續約會見各界和各大主要政團，就預算案進行諮詢，暫時已會見自由黨、新民黨和經民聯等三個立法會政團。當中，自由黨表明支持檢討2元乘車優惠，黨魁張宇人更表明支持把合資格人士年齡限制可回復至65歲或以上。

盧偉國表示不應取消60-64歲的2元乘車優惠。

經民聯倡2元優惠變3至4元

另一個立法會政團、經民聯同樣建議檢討長者2元乘車優惠，例如要求長者支付的車費加價至3元或4元。不過，經民聯反對公務員減薪或凍薪，認為會有漣漪效應；反對增加「富人稅」；禁止居屋透過補地價流入公開市場；恢復勾地制度等。

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民主思路向陳茂波提交下手度預算案建議（民主思路提供圖片）

民主思路也倡2元乘車變3元 每年限一千次

另一個已會見陳茂波的團體、行政會議成員湯家驊任召集人的民主思路提議將長者乘車優惠票價由2元增至3元，並以一年乘車次數1000次為限。民主思路質疑優惠有被濫用，導致支出失控，因此建議把每程市民應付的票價由現時2元上調至3元，且以每年使用1000次為限。

2018年，政府有報告指出，存在單月使用乘車優惠400多次的極端個案，即平均一日乘車13次。湯家驊引述該個案稱是因為頻繁轉車，指如果設立乘車次數上限，可以減少轉車情況，避免津貼計劃被濫用。

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立法會G19議員向財政司司長陳茂波提交下年度預算案建議（陳沛良提供）

而立法會G19成員的陳健波、陳沛良和陳曼琪則支持檢討2元乘車優惠。當中，身兼行會成員的陳健波建議限次或限額。

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田北辰向陳茂波提交預算案建議，2元乘車優惠設每月上限1500元（田北辰提供）

田北辰提優化方案 訂每月上限及十元以上車費變2折

實政圓桌議員田北辰則建議優化「二元乘車優惠計劃」，包括不超過10元的車費維持2元優惠不變，10元車費以上2折優惠以解決「長車短搭」問題，並設定每月上限為1500元，以控制開支。長遠而言，優惠價應按車費正價變化而自動調整，並把不合資格人士用樂悠咭乘車濫用行為刑事化。

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1月15日，新民黨與財政司司長陳茂波會面，提出新一份《財政預算案》建議。（馮子健攝）

削減政府經常開支

新民黨倡年削5%及公務員凍薪

除了2元乘車優惠備受關注之外，基於陳茂波表明滅赤大計會以節流為主，新民黨建議政府部門削減5%經常開支，公務員凍薪直至政府財政狀況有改善為止，同時暫停公務員招聘六個月。

自由黨也有提出政府部門削減經常開支5%的建議，張宇人更表明期望本屆政府可以在餘下大約兩年多任期內，解決財赤問題。

01觀點｜香港政府也要DOGE？

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11月20日，立法會開大會，出席的包括選委界議員何君堯。（廖雁雄攝）

何君堯要求削一成經常開支

面對兩大政團要求每年削5%開支，不論政府內部或公務員團體均叫苦，但選委界立法會議員何君堯提出更進取方案，在立法會質詢環節建議政府應向會領導美國政府效率促進部門的富商馬斯克學習，建議政府部門至少要削減一成經常開支。

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新思維倡議員及資助機構高層全體減薪

新思維則提出政府凍結兩年人手，高層公務員及問責官員減薪5.5%，即是公務員過往兩年加薪比率總和。新思維主席狄志遠又指不止高級公務員，立法會議員、行政會議成員或者相關政府資助機構的高級人士都要減，因為是共同承擔。他認為減了數個百分比，不會對這群人的生活造成壓力。對市場有否連鎖效應？他反問，究竟現時市場有多少人已減薪？不用擔心公務員減薪會引致進一步減，因為市場的力量不止看公務員。

陳茂波（左）和謝偉俊（右）會面。（謝偉俊Facebook）

選委界立法會議員謝偉俊促請問責官員「先減為敬」，即問責官員率先減薪，以彰顯解決財赤的信心。他未有提出具體減薪幅度，但指若官員俸祿不減，唯獨削減市民福利，包括社會熱議的2元乘車優惠等，恐令市民覺得「肥官瘦民」，不利民心凝聚。

此外，他亦建議實施編外職位「零增長」、精簡編制內冗員，研究以人工智能取代部分行政職位。

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鄉議局向財政司司長陳茂波提交多項建議盤活經濟（陳葦慈攝）

鄉議局則建議開放博彩稅以增加收入，包括政府成立全資擁有的「香港體育博彩投資有限公司」，並把4個很受歡迎國際體育賽事，如NBA、英式桌球、高爾夫球和網球博彩項目作公開競投，估計每年可帶來30億元收入。

鄉議局又建議興建北都賽車場，舉辦方程式大獎賽，以推動盛事經濟，預期可以為香港帶來巨大的經濟效益，包括吸引大量國內外旅客前來觀賽，增加旅遊收入和酒店住宿等消費，也有助吸引跨國企業和投資者。

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政府會否再度發放電子消費券，備受關注（資料圖片）

曾連續4年派發現金或電子消費券

另外，於本港的經濟狀況仍有待改善，零售業未完全復蘇，政府會否派發消費券以刺激零銷業，也備受關注。

2020年的《財政預算案》首次派錢，向年滿18歲香港永久性居民一次性發放10,000元。之後三年則派發電子消費券，2021年向合資格市民分期發放5,000元、 2022年向合資格市民分兩期發放10,000元、 2023年向合資格市民分兩階段發放5000元。

陳茂波2月26日到立法會宣讀下年度預算案（廖雁雄攝）

與預算案相關重要日子

2月26日：財政司長陳茂波到立法會發表2025-26年度《財政預算案》

4月7日至11日：立法會財務委員會特別會議審議預算案

4月16日至17日：立法會議員辯論預算案

4月30日：政府官員回應/表決預算案