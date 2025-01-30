財政預算案｜工聯會：2元乘車優惠不應改變 反對公務員減薪凍薪
撰文：馮子健
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工聯會今日（30日）到政府總部前地向政府表達新年願望，促優化強積金制度，增設「保證回報高於通脹」的產品，同時希望政府兌現承諾，為低收入人士代供強積金。對於兩元乘車優惠，工聯會認為有正面作用、不能改變，亦不應因財政壓力而取消，指公共交通工具營運商有責任避免「長車短搭」，應自行在下車處另設拍卡機。至於公務員減薪、凍薪。工聯會表示任何行業減薪都不會同意，認為會令經濟萎縮。
工聯會：長車短搭不難處理
工聯會立法會議員鄧家彪指，工聯會下周一將與財政司司長陳茂波會面，就《財政預算案》提出建議。對於兩元乘車優惠，他認為不能改變，但「長車短搭」問題應強制下車拍卡。他續稱，巴士公司有責任自行另設拍卡機，「一啲都唔難處理」。
工聯會立法會議員陸頌雄亦表示，政府就兩元乘車計劃向營運商提供不少津貼，營運商有責任打擊濫用計劃的人士，例如可以多轉介警方處理。
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促課後託管延伸到全部學校 改革強積金制度
另外，陸頌雄建議推動家庭友善政策，例如將課後託管服務延伸到全部學校。他又稱，工務工程5000萬元下毋須到財委會申請撥款，建議將門檻降至3000萬元，加強立法會把關能力。
工聯會立法會議員陳穎欣指，兩元乘車優惠對市民是德政，望政府謹慎處理。她亦希望《財政預算案》考慮接納工聯會提出的青年首置計劃。
另一工聯會立法會議員梁子穎望改革強積金制度，指過去不少人批評管理費太高、回報太低，認為要引入多種類投資計劃，讓更多投資經理參與市場。
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