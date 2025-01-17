2025預算案｜經民聯反對公務員減薪凍薪　倡2元乘車調整至3、4元

經民聯今日（17日）會見財政司司長陳茂波，就下月公佈的《財政預算案》提出136項建議，主席盧偉國表示要提振消費、激活股市和樓市，需穩步有序推進各個主要基建工程，包括很多惠及民生的工程。他們建議下調股票印花稅、推出「強積金首置計劃」、設「勾地」與招標並行的賣地制度等；反對增加富人稅、減公務員薪酬。



至於2元乘車優惠，經民聯立法會議員梁美芬指不應取消，但使用上可以施加限制，兩元都可以稍微增加，財赤下共度時艱。經民聯主席盧偉國表示，不贊成取消60-64歲優惠，政策主要鼓勵長者多出行參與社會活動，呼籲不要忘記初心。行會成員、商界立法會議員林健鋒指，按照通脹簡單調整到3元至4元最容易執行。



林健鋒（黃寶瑩攝）

林健鋒：最簡單按通脹增加2元乘車優惠

2元乘車優惠，林健鋒提出要檢討，因為計劃實行至今的通脹有目共睹，「正常都應該到三、四蚊」，續稱經民聯對是否要調整60-64歲的乘車優惠亦有討論，包括是否車票半價，避免長車短搭情況等，但最重要是執行機制。

他表示，經民聯不喜歡口號式，提出的建議一定要容易實行，認為簡單調整可考慮用通脹作指標，提升到「三、四蚊」最簡單、最容易執行。對於長遠如何改善，他表示長者對於2元乘車優惠有需要，希望保留再深入了解，逐步將制度優化。

盧偉國表示不應取消60-64歲的2元乘車優惠。

建議推「勾地」與招標並行的賣地制度

經民聯提出多項建議，包括建議向中央爭取擴大「一簽多行」及個人遊適用範圍，調高內地來港消費免稅額。他們建議下調股票印花稅、降低交易成本，又指香港股票市場應放寬限制，吸引新興市場來港上市。

此外，經民聯建議放款投資移民置業限制，推出「強積金首置計劃」，亦建議設「勾地」與招標並行的賣地制度等。經民聯亦建議成立香港特殊資產管理公司推動發展，功能主要協助香港企業及商業地產應對流動性和債券挑戰，以及協助企業融通資金，支持企業由財政能力投入香港發展，包括建設北部都會區等。

經民聯不贊成公務員減薪、凍薪。（資料圖片）

反對增富人稅 不贊成公務員減薪凍薪

開源方面，經民聯坦言反對增設富人稅，認為會破壞香港簡單稅制的優勢，不利招商引資。他們認為要檢討公務員制度，譬如將部分職位以科技取代，但不贊成公務員減薪或凍薪，認為會影響公務員團隊士氣。