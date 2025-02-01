梁振英施永青隔空辯住宅供應　何永賢：不宜以落成量當做供應量

全國政協副主席梁振英和中原集團主席施永青一連兩日隔空辯論本港住宅供應量問題，房屋局局長何永賢今日（1日）下午在社交平台以「客觀數據 釋疑解惑」為題發文，表示公布數字要注意一致性，不能常常改變基礎，以免引起誤解和混亂。



施永青在回應梁振英對其言論的質疑時曾指出，他自己和政府對於住宅單位供應量的定義不同，強調住宅供應的定義是基於當年住宅物業落成計算。何永賢在文中雖無點名施永青，但有觸及供應量該如何釐定，指不宜單純以落成量當作供應量，並強調：「會繼續專業地提供正確的數據，給行業內專家和廣大市民參考。」



房屋局局長何永賢。（黃浩謙攝）

何永賢：不宜單純以落成量當做供應量 預計供應量與預測落成量屬不同概念

何永賢在文中指出，留意到最近網上有關於私人住宅供應量的討論，表示房屋局一直都定期公布有關數字。她續稱，10.7萬個單位，包括2.7萬個貨尾單位、約6.8萬個建築中單位（扣除已預售的單位，即已賣出的「樓花」）、及可興建約1.2萬個單位的熟地項目，表示過去政府公布未來3至4年的一手私人住宅整體供應量時，都是以上述項目的客觀數字為基礎。

施永青又提出應告知市民私樓單位落成量。何永賢則引述數據，表示2020年至2024年的每年平均落成量接近1.9萬個單位，反映政府持續覓地建屋的成果。不過，她表示不宜單純以落成量當作供應量，亦解釋指預計供應量與預測落成量是不同的概念，兩者有重疊的地方，但不能相提並論。

何永賢指預計供應量與預測落成量不能相提並論。（資料圖片）

如未來供應量只計算新單位落成量 會多計了樓花階段已售出的單位

何永賢又解釋，預計供應量與預測落成量的概念，其中預計供應量是指預期在未來3至4年可供出售的單位，不論有關單位今天是否已落成，即包括「貨尾」單位。預測落成量則指預計在未來5年會興建好的新單位，不論有關單位是否已售出，即包括「樓花」。

如未來3至4年的供應量只計及新單位落成量，便會多計了在樓花階段已賣出的單位，同時又少計了已落成但仍未售出的貨尾單位，以及預售樓花的確實供應。

房屋局局長何永賢。（盧翊銘攝）

何永賢：感謝秉持客觀數據基礎 為社會釋疑解惑的言論

何永賢表示，公布數字要注意一致性，不能常常改變基礎，以免引起誤解和混亂，政府過去公布的數字具一致性，可逐年比較、逐年跟進，看到趨勢和變化作分析。

她指，若比對《長遠房屋策略》自2014年公布至今的數字，可見未來3至4年的一手私人住宅整體供應量由7.4萬上升至今天的10.7萬，上升幅度有45%，認為政府已成功扭轉以往供求失衡的局面。

最後，她感謝秉持客觀數據基礎，作科學分析、為社會釋疑解惑的言論，表示會繼續專業地提供正確的數據，給行業內專家和廣大市民參考。