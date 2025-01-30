車公廟求籤．直播｜財赤與經濟低迷　車公車公誕有何啟示給香港？

今日（30日）是蛇年正月初二車公誕，新界鄉議局主席劉業強按照傳統習俗今晨到沙田車公廟為香港求籤祈福。現時經濟低迷，樓市下行，政府財赤無改善，欲削2元乘車優惠，車公會有甚麼啟示給香港市民和政府？



【08:04】進行三上香等程序。

【08:00】新界鄉議局主席劉業強與一眾鄉議局成員已到達車公廟內，進行儀式。

▼鄉議局主席劉業強連續9年為香港求籤▼



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▼2月11日 劉業強到車公廟為香港求得第15籤中籤▼



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劉業強連續七次求得中籤

劉業強去年年初二為香港向車公求得第15號的中籤，籤文為：「斧斤持以入山林，未得之時那處尋；損了良材失卻力，勸君留住待春臨」，解曰：家宅平吉，占病作福，婚姻不合，自身平安，求財未遂。這是劉業強由2018年起，連續七次求得中籤。

劉業強及後見傳媒時表示，當年經濟較差，樓市、股市都向下，籤文意味港人期望政府推出好政策，如撤樓市辣招等，回復自由市場；另外他又指期望政府多辦盛事，邀請更多出名的體育明星等。他又說，香港近年主要發展創科，但需要時間和資金培養及發展，如新田科技城仍需要時間發展，期望科技城未來可吸引更多人才向企業來港，為港提供新方向。

劉業強又提醒政府勿忘記樓市、股市的發展。籤文中提到「求財未遂」，他認為這意味政府不能放棄金融地產發展，相信做好這些板塊可以引領香港到新方向，「好多嘢都唔可以等」。

至於沙田鄉事委員會主席莫錦貴則為沙田求得第50號上籤，籤文為：「困甚離家歲月長，失群孤雁正思量；馬牛不及終須及，縱事無方卻有方。」解曰：先難後易，家宅安吉，自身平安，求財大吉。

▼2月11日 劉業強到車公廟為香港求籤祈福▼

