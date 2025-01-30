沙田求得82簽下簽「恐防患禍與災殃」與2019年相同 解曰凡事小心
撰文：陶嘉心
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今日（30日）是蛇年正月初二車公誕，新界鄉議局主席劉業強早上按傳統，率領沙田鄉事委員會代表及眾鄉紳，早上到沙田車公廟為香港求靈簽祈福，劉業強為香港求得中簽24簽，而沙田鄉事委員會主席莫錦貴為沙田求得第82簽下簽，與2019年相同。
當中，沙田的第82簽，簽文為：「心中日復自思量，時運未通怎主張；進退難為無定處，恐防患禍與災殃。」解曰出入謹慎，凡事小心。解簽居士就籲沙田人「勒緊褲頭」。
車公靈簽第82簽，簽文為：「心中日復自思量，時運未通怎主張；進退難為無定處，恐防患禍與災殃。」與2019年的籤文相同。
居士籲沙田人「勒緊褲頭」
陳天恩居士形容籤文「衰到貼地」，憂沙田「繼續衰」，而香港地運已經走到盡頭，經濟崩潰，若繼續發展盛事等節目，會連累香港市民。他續指，現時正值九運，稱「沙田仲有19年衰」，籲沙田人「勒緊褲頭」。
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▼2025年1月30日 鄉議局主席劉業強連續8年為香港中簽▼
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▼2月11日 劉業強到車公廟為香港求得第15簽中簽▼
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▼2月11日 劉業強到車公廟為香港求簽祈福▼
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