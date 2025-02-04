與梁振英「筆戰」　施永青：點敢挑戰領導人　日日幾千萬人鬧我

質疑政府誇大房屋供應量的中原集團主席施永青，連日隔空與全國政協副主席梁振英辯論本港私人住宅供應量的計算方法，房屋局局長何永賢亦不點名回應事件。施永青今日（4日）被問到與梁振英「筆戰」一事，他說自己無意稱之為「戰」，笑言「點敢挑戰國家領導人」。



他重申「貨尾」單位不應計算在落成量，「（今年）無加人工，但舊年洗少咗，（唔通）就當今年收入增加？」，強調「鹿還鹿計，馬還馬計」。他又說自己「無同佢（梁振英）拗，我講事實啫。我本來睇都唔睇網上面啲嘢，因為日日都幾千萬人鬧我」，稱連何永賢的不點名回應也沒看過。



中原集團創辦人及主席施永青。（資料圖片）

施永青在電台節目說，政府估計未來3至4年一手私人住宅潛在供應量約10.7萬伙，但當中包括27,000個「貨尾」、即以前賣不出的單位，施質疑政府誇大供應量，令平均每年供應量上升，讓買不到樓的人安心，「舊年計過，今年又再計，咪變咗反複重計？」他續指去年「貨尾」多，政府將其計入未來供應量，未有多建樓宇，卻說成供應量增加。

我無意叫（筆）戰嘅，點敢挑戰國家領導人？ 中原集團主席施永青

全國政協副主席梁振英。（陳葦慈攝）

反駁何永賢計法難常變 施永青：如果係錯，應即時改

施永青說，差餉物業估價署計算的落成量，只計及新落成樓盤的「入伙紙」，不會計算「貨尾」，以「入伙紙」計算供應量的變數亦較少。他表示，最近十年差餉物業估價署無改變原有統計方法，行內、學術及銀行界等均著重私樓落成量多於潛在供應量的數據，批評政府的統計方法不嚴謹。

我無同佢（梁振英）拗，我講事實啫。我本來睇都唔睇網上面啲嘢㗎，因為日日都幾千萬人鬧我。 中原集團主席施永青

房屋局局長何永賢日前亦不點名評論事件，指公布數字不能常常改變基礎，以免引起誤解和混亂。施永青回應稱「如果係錯，應該即時改」，並舉例「今年無起多到樓，舊年賣得差，變咗供應多咗，但邊有多到呢？」

施永青反駁何永賢計法難常變的說法，他認為：「如果係錯，應該即時改」。（資料圖片）

施永青：無加人工但洗少咗 就當收入增？

他又比喻「（今年）無加人工，但舊年洗少咗，（唔通）就當你今年收入增加？」，並重申「鹿還鹿計，馬還馬計」。