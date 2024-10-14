工聯會調查：電動車缺私人充電樁　倡延續及擴大屋苑資助安裝計劃

政府鼓勵使用電動車，以達至減碳減排。工聯會一項以電動力車用家為對象的調查發現，近七成半受訪者使用公眾充電樁，認為結果反映私人充電樁不足的問題，建議政府考慮延續及擴大「EV 屋苑充電易資助計劃」的資助範圍及增加資助金額，包括資助商場、辦公大樓、學校等的停車場安裝充電設施，資助金額不限於按每個車位3萬元計算。工聯會又建議推動按量收費和完善價格機制等，減少車主支出。



工聯會調查發現私人電動車充電樁短缺，倡延續擴大屋苑資助計劃。(李宇婷攝)

政府2020年10月推出35億元「EV 屋苑充電易資助計劃」，分兩階段注資35億資助現有私人住宅樓宇停車場安裝電動車充電基礎設施，方便電動車車主日後在其居所的停車場簡易地安裝符合個人需要的充電器。預期資助計劃涵蓋約700個現有私人住宅樓宇及屋苑停車場內約共14萬個停車位，約佔全港一半合資格停車位。

工聯會七月份以問卷進行調查三個星期，收到逾330份有效回覆，發現近七成半受訪者表示電動車是使用公眾充電樁。只有14.3％受訪者表示在居住屋苑充電；8.8％使用工作地點的充電樁，反映私人充電樁短缺問題。

工聯會立法會議員陸頌雄建議政府考慮延續及擴大「EV 屋苑充電易資助計劃」的資助範圍及增加資助金額，包括資助商場、辦公大樓、學校等的停車場安裝充電設施，資助金額不限於按每個車位3萬元計算。至於政府預留的資助額是否足夠，他說因應部分申請未有成功審批仍有資助額剩下，加上首次登記稅的優惠亦能增加稅收以推動電動車普及，不過要留待下份財政預算案推出才能定奪是否有足夠預算。

政府在2020年10月推出「EV屋苑充電易資助計劃」，資助合資格的現有私人屋苑停車場安裝電動車充電基礎設施。

倡推動按量收費 減少車主開支

調查又發現八成 (81.8%) 受訪者選用電動車的主要原因是「能源成本較低」，工聯會相信降低車主充電成本能有效吸引更多車主轉用電動車。

離島區議員劉展鵬說無論政府部門轄下停車場，還是私人停車場，不少採用按時收費模式，少數承辦商開始採用按量收費模式，多數充電樁為 6-7kW 的中速充電樁、充滿一輛 60kWh電動車需時約10小時，車主變相付出更多充電費用，快速充電椿充電效率受不同因素影響令充電時間增加，且超出一分鐘即按一小時計，並不合理，他建議環境局推動各承辦商全面落實按量收費模式 、包括修訂香港規劃標準與準則，政府部門轄下停車場應帶頭盡快採用按量收費模式。

政府「EV屋苑充電易資助計劃」斥資35億元協助全港約700個現有私人住宅樓宇內、約14萬個停車位，安裝電動車充電基礎設施，約佔全港一半合資格停車位。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

完善價格機制 推動定價透明

能源價格推動充電成本上漲，電動車企業旗下快速充電站半年內兩度以此為由加價累計加幅逾兩成半 。東區區議員何毅淦鼓勵電力公司在非用電高峰期增設優惠時段，以降低充電成本，他又建議環保署聯同消委會定期公布充電費用調查結果，並參考消委會的「油價資訊通 」開發「充電資訊通 」應用程式，讓電動車駕駛者更容易比較各處充電椿收費，促進良性競爭。

政府早前推出「EV屋苑充電易資助計劃」，資助私人屋苑安裝電動車充電基礎設施。（資料圖片／余俊亮攝）

根據供電則例，任何人不得賣電圖利，但現時承辦商無需披露充電樁電費及服務收費，令消費者可能支付高於電力公司訂明的電費，承辦商變相賣電圖利，何認為政府應強制承辦商分別列出「基本電價」及「服務費 」，以保障消費者知情權，避免有人超收電費，他認為兩間電力公司可考慮修訂供電則例，新增針對充電樁服務提供者的條款。

今年4月「招標妥」增設「公眾版」，率先為環保署其下的「EV屋苑充電易資助計劃」提供電子招標平台。（資料圖片）

調查又發現，超過八成 (82.3%) 受訪者認為「慢充 」及「中充」的合理收費水平應不高於每度電二元，近九成 (87.5%) 受訪者表示「快充」每度電不應高於三元。

何說，鑒於政府現時把土地批租作充電場時，條款列明承辦商對的士和商用車充電每度收費不得超過兩元，應考慮修訂條款擴及至涵蓋電動私家車，使收費水平定於多數人可接受範圍，亦應強制承辦商明示超時收費水平，讓車主可根據超時收費決定使用服務與否，以避免出現車主充電超時一分鐘被鎖車並被加收數百元的情況。