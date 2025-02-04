2元乘車｜狄志遠向財爺爭取優惠不變：政府是否要承擔政治風波？

財政預算案本月26日發表，新思維主席狄志遠與財政司司長陳茂波會面，要求2元乘車優惠不變，質疑政府「是否需要承擔一個這麼大的政治風波」，反對財赤時向弱勢社群開刀。



2月3日，新思維主席狄志遠與財政司司長陳茂波會面，提交新一份《財政預算案》意見書。（狄志遠Facebook）

2月3日，新思維主席狄志遠與財政司司長陳茂波會面，提交新一份《財政預算案》意見書。（狄志遠Facebook）

狄志遠昨天（3日）與陳茂波會面，提到2元乘車優惠是政府的德政，削減優惠對財赤問題影響不大，反而令老人家辛苦，形容2元優惠帶來的社會效益大，削減優惠只是弊多於利，希望政府不要向弱勢社群開刀。

為什麼不想一些沒有傷害的基層市民的生活的狀況，而可以令到實質有巨額的節省，是不是更加聰明的做法呢？ 新思維主席狄志遠

2月3日，新思維主席狄志遠與財政司司長陳茂波會面，提交新一份《財政預算案》意見書，會後見記者。（狄志遠Facebook）

狄志遠又說今年是選舉年，相信有智慧的政府，會想通這個問題。他形容陳茂波在諮詢會上主要聆聽聲音，沒有很大的回應。

2月3日，新思維主席狄志遠與財政司司長陳茂波會面，提交新一份《財政預算案》意見書，會後見記者。（狄志遠Facebook）

他建議政府凍結公務員招聘兩年，相信可節省160億元開支；高級公務員、立法會議員及行政會議成員減薪5.5%，相當於追回兩年薪酬加幅，顯示共同承擔精神；各部門必須削減工程開支至少10%，同時重新檢討現有工程項目的優先次序，確保資源運用得宜。

2月3日，新思維主席狄志遠與財政司司長陳茂波會面，提交新一份《財政預算案》意見書，會後見記者。（狄志遠Facebook）

狄志遠希望政府能夠正視問題，用更具體有效的辦法處理香港的財政問題，重申福利服務開支是無可厚非，政府有責任政府保障弱勢社群，亦有責任做好開源節流。