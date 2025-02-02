2元乘車｜陳茂波：如「咩都唔改」並不可行　滿65歲優惠絕不取消

2元乘車優惠檢討後何去何從，料本月26日預算案交代。財政司司長陳茂波今日（2日）表明社會上有共識如果2元乘車優惠「咩都唔改」，長遠上財政不可行。他承諾年滿65歲享2元乘車優惠是「絕對不會取消」，惟優惠年齡門檻由原本65歲變為60歲，導致花費公帑增幅大了很多，政府正研究不同意見檢視「究竟點改」，其中一個考慮範圍是公共交通營辦商自行向長者提供優惠，「佢亦都無蝕底到，好老實講」。



2月2日，財政司司長陳茂波接受商台訪問。（何夏怡攝）

陳茂波：有共識2元乘車要改 年滿65歲優惠「絕不取消」

陳茂波在電台節目上表示，明白社會不同界別對預算案都有訴求，主動提到近月熱議的2元乘車優惠檢討。他說2元乘車原本的意圖好，對很多長者來說是「很好的措施」，惟使用年齡從原本的65歲一下變為60歲，導致享用優惠的人數、金額增長幅度大了很多，「有好多意見話，『你要望下喎，長久落去得唔得㗎』，呢啲攞唔同數據研究緊。」

社會上有共識，宜家2元乘車如果咩都唔改，長遠上財政唔可行。究竟點改，意見好多唔同，政府內部評估做好多討論。 財政司司長陳茂波

公交營辦商自行提供優惠「佢都無蝕底，好老實講」

他指，政府正以不同數據，研究坊間收集到對2元乘車優惠的不同意見，未有透露修改計劃的方向，不過年滿65歲長者可享2元乘車優惠的措施，陳茂波表明「絕對不會取消」。對於本身有不少公共交通營辦商也有提供優惠予長者，例如半價，並非收足成人車資，陳茂波坦言「佢亦都無蝕底到，好老實講。呢啲都列入考慮範圍裡面啦。」

至於如何避免「長車短搭」，陳指避免濫用2元乘車或不適當使用優惠是重要課題。

至於公務員會否減薪，陳茂波認為要考慮社會經濟狀況，如對私人薪津的影響。（林靄怡攝）

公務員減薪？ 陳茂波：要考慮對私人企業影響

陳茂波又說政府應對財赤，以節流為主、開源為輔，現時有大空間壓縮開支，加大節流力度是主要思路，預算案會檢視節流幅度，同時各個政策局正評估開源之餘要兼顧三個原則，包括是競爭力、對市民影響、「能者多付、用者自付」原則。

至於公務員會否減薪，陳茂波認為要考慮社會經濟狀況，如對私人薪津的影響。（林靄怡攝）

至於坊間熱議的公務員會否減薪，陳茂波認為要考慮社會經濟狀況，如對私人薪津的影響，因不少私人企業會參考公務員薪津制定企業薪津。他指出，現時本港經濟正增長，失業率很低，故「對於薪津的處理和2003年不同」，提醒要兼顧社會現實。

2003年，前財爺梁錦松提出「033」凍減薪方案，即凍薪一年，其後兩年各減薪3%，最終為庫房節省逾百億元。

陳茂波指醫療、教育開支有節約空間。（王譯揚攝）

陳茂波：醫療、教育都有節流空間

被問到節流的具體幅度，陳茂波指要仔細研究再公布，表明會加大力度，且各個部門要「有貢獻」，同時確保不影響服務市民的水平。他指有些支出很難削減，不過醫療、教育都有節約空間。