2元乘車｜林正財倡考慮限60至64歲使用次數　幫輕交通費鼓勵就業

2元乘車優惠檢討結果，料月底預算案出爐，行政會議成員林正財今天（2日）建議考慮限制60至64歲人士，使用優惠的次數，出發點是減輕交通負擔鼓勵就業，故需一併重新思考交通津貼計劃定位。至於年滿65歲的2元乘車優惠，他認為不用修改。



運輸署6月23日宣布，打擊不合資格違規使用2元乘車優惠行動，由6月26日起為兩個月。（林靄怡攝）

林正財在電台節目上表示，社會應聚焦討論60至64歲人士是否繼續享有2元乘車，鼓勵他們重投工作，故有空間討論設計60至64歲的乘車優惠，與年滿65歲的乘車優惠的分別。

就業這個角度減輕他們上班的交通負擔，就想一想、計計數，大家還記得我們還有另外一個交通津貼的計劃，兩者如何配合，以至這批人士更安心地找工作，我覺得這可以思考。 行政會議成員林正財

林正財在節目後表示，2元乘車優惠值得保留，惟可考慮限60至64歲使用優惠的次數，至於年滿65歲的2元乘車優惠則不用修改了。

如何能夠使用這兩元，幫助60至65歲人士多點出外就業或做義工。這些有數可計，用作上班下班，究竟是無限次使用，還是限次數，我覺得這些全部可以考慮。 行政會議成員林正財

林正財。（節目片段截圖）

林正財又重提2元乘車優惠門檻由2022年起降至60歲時，當時是行會成員的他憶起自己都有很多不同睇法，到最後通過時，他的態度是「好啦，咁點樣可以好好利用『2蚊雞』計劃呢」，認為2元乘車優惠的確令仍有心有力的年滿60歲人士繼續工作，或做義工，故由65歲變60歲有正面作用，盼今天討論檢討優惠時別完全忘記這點。