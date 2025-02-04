2元乘車開支「無底黑洞」　向營辦商「開刀」成出路？｜政圈風聲

2元乘車優惠檢討爭議不斷，矛盾在於民間與官方的看法不一。特首最近兩次落區都遇市民親自反映要求維持優惠，另一邊廂財爺「透口風」表明優惠會改，要思考的只是「究竟點改」。觀乎財爺最新的說法，其中一個考慮方向是公共交通營辦商自行提供優惠。



據了解，當局未向營辦商「摸底」，而政界對營辦商「落水」提供更多優惠，存意見分歧。其中，工聯會向財爺獻計，倡營辦商將60至64歲人士同列為長者，與年滿65歲者看齊提供半價票價，而非如現時般收足成人車資，變相政府向營辦商發還60至64歲人士的車資差額時，有望節省一半公帑補貼。不過，民建聯不同意向營辦商「開刀」，擔心導致加價轉嫁其他乘客，首次反建議為2元乘車優惠設乘搭限額。



2元乘車優惠檢討後何去何從，料本月26日預算案交代。（林靄怡攝）

65歲或以上長者 本身獲營辦商收半價車費

現時，2元乘車計劃下的大部份公共交通營辦商，包括港鐵、巴士、電車及渡輪營辦商等，已自願向部分長者提供票價優惠，主要為65歲或以上長者提供約半價票價優惠，港鐵更行多一步，每星期均有最少兩日自行向持有樂悠咭的65歲或以上長者提供兩元優惠。

當政府向營辦商發還車資差額補貼時，是按營辦商自設優惠後的實際票價，減去兩元，再向公共交通營辦商發還票價差額。

以來往沙田至屯門的263號巴士為例，成人車資16.9元，年滿65歲人士由於享有九巴提供的長者半價優惠，實際車資為8.45元，政府只須向九巴發還6.45元的車資差額，作為2元乘車計劃下的補貼。

運輸署6月23日宣布，打擊不合資格違規使用2元乘車優惠行動，由6月26日起為兩個月。（林靄怡攝）

60-64歲視為成人票價 政府補貼較多

各公共營辦商其實已經承擔2元乘車計劃下，大部分65歲或以上長者的票價差額。坊間其中一個討論的建議，是要求營辦商擴展半價優惠至60至64歲人士，畢竟公共交通營辦商視60至64歲人士為成人乘客，收取成人車資，而非長者半價票價，變相政府在60至64歲人士的承擔額，較65歲或以上人士多。

2月2日，財政司司長陳茂波接受商台訪問。（何夏怡攝）

2元優惠去向財爺鬆口風 營辦商自行提供優惠納考慮之列

正檢討2元乘車計劃何去何從的財爺陳茂波，周日（2日）表明如果2元乘車優惠「咩都唔改」，長遠上財政不可行。他透露政府正研究不同意見檢視「究竟點改」，其中一個考慮範圍是公共交通營辦商自行向長者提供優惠，直言「佢亦都無蝕底到，好老實講」。

2月3日，工聯會與財政司司長陳茂波會面後見記者，圖為鄧家彪。（夏家朗攝）

未向營辦商「摸底」 政界對多「落水」看法迥異

據了解，當局未向交通營辦商「摸底」，而政界對公共交通營辦商多「落水」幫補60至64歲人士乘車開支的看法迥異。工聯會約見財爺時擺出鮮明姿態，建議公共交通營辦商應履行社會責任，將長者票價優惠適用年齡由65歲下降至60歲。

副理事長鄧家彪向《香港01》表示，如果營辦商能夠擴展半價優惠予60至64歲人士，或承擔這個組群的部分開支，對政府最為有利。

點都對庫房有益囉，否則就一拍兩散，即係劃條線某日之後60至64歲新增人口無呢個福利（2元乘車）啦。 工聯會副理事長鄧家彪

不過，值得關注的是公共交通營辦商承擔60至64歲人士半價優惠後，對集團財政狀況的影響。以九巴為例，上年度扭虧為盈賺2,020萬元，嶼巴同樣轉盈賺290萬元，不過城巴虧蝕擴大至5,740萬元。

九巴、城巴和嶼巴專營權過去三年的財務狀況。（立法會文件）

鄧家彪認為，巴士公司本身享有隧道費基金抵銷加價，幫補營運，未來可以擴展至小巴免費行隧道，以換取其他公共交通營辦商願意承擔60至64歲人士車費補貼，直言如果營辦商不作任何承擔，「政府計唔掂數，無埋60至64歲，對巴士公司特別傷，因為兩蚊受眾比較多數係搭巴士，始終比較就腳」，他樂觀認為營辦商未必會透過申請加價，將成本轉嫁予其他乘客。

翻查資料，截至去年6月底九巴隧道費基金結餘有3.87億元，城巴(市區及新界)隧道費基金沒有結餘，嶼巴的隧道費基金結餘2萬元。

2月3日，民建聯主席陳克勤出席一個新春午宴，與《香港01》記者分享對2元乘車優惠檢討的看法。（潘耀昇攝）

唔會有營辦商肯畀半價，因為宜家經營真係好艱難，你要佢再另外拎錢出嚟邊有人肯做呢？ 民建聯主席陳克勤

陳克勤倡2元乘車優惠設上限

不過，最大黨民建聯不認同由營辦商承擔60至64歲人士的車資，或要求他們提供半價優惠。身兼行政會議成員的黨主席陳克勤向《香港01》表示，即使以社會責任為名，迫使營辦商承擔開支，也可能會出現反效果，「加價攤分落你哋身上，變咗兩蚊搭車責任唔係喺政府度，係喺我哋身上。」

陳克勤認為討論營辦商是否需要承擔更多開支是錯焦點。（資料圖片）

陳克勤認為討論營辦商承擔更多開支是錯焦點，建議較簡單的做法，是為2元乘車優惠設上限，可以是收緊乘車次數或金額，「唔好等個機構有機會將兩蚊搭車成本，轉嫁普通市民身上，用上限嘅模式去做，我相信社會同市民都會有個理解」。

60至64歲有個使用上限就算啦，簡簡單單，你搞得太複雜市民又好混亂，亦都會影響到其他人。 民建聯主席陳克勤

上限多少才算合理，陳克勤未有定論，亦開放討論，「你去計，例如一日畀佢搭十蚊、五程車，或者六程車、十二蚊，你再乘返三十日，一日搭六程車其實個次數都多。如果七百蚊好犀利喎」，期望留空間予政府釐訂上限水平，民建聯暫時不會提出建議。

管浩鳴。(盧翊銘攝)

管浩鳴分析：營辦商加價與否 兩元優惠開支均市民承擔

一直主張2元乘車收緊至65歲的立法會福利事務委員會主席管浩鳴，認同要求營辦商承擔更多開支是一個可行方向，「一路覺得營辦商必須落多啲嘅，只不過佢哋一路話如果落多啲呢，我都係要有機會加價啦」，坦言加價與否都是香港市民承擔。

條數一樣，一個係納稅人度攞，一個係大眾市民攤分啲，可能仲少啲添，大家分攤啲，唔好成日都叫納稅人攞，宜家就係庫房唔夠錢。 立法會福利事務委員會主席管浩鳴

他認為如果不能將2元乘車優惠門檻回復至65歲，折衷方案是要求承辦商「落水」更多，向60至64歲人士提供票價優惠，令政府補貼額減少。

修改2元乘車優惠政策如箭在弦，如何平衡政府財政負擔與市民的期望，確是須深思的難題，如要求營辦商付出更多，又是否一條新出路呢？有待本月26日財政預算案揭曉。