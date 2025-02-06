預算案2025｜勞聯反對公務員減薪凍薪　稱高官減薪幫助小僅屬表態

《財政預算案》本月26日發表，勞聯與財政司司長陳茂波會面，建議繼續保留「兩元乘車優惠計劃」，維持現有受惠對象和車費津貼水平，並優先處理「長車短搭」問題，在巴士下車位置加裝拍卡機增加分段收費。



就社會討論高官、議員應減薪共度時艱，勞聯主席、立法會議員林振昇表示，高官數目不多，減薪對公共財政開支幫助不大，僅屬表態，應由政府自行考慮。不過，他表示不同意公務員減薪、凍薪，認為應尊重薪酬調查機制。



林振昇（中）指高官數目不多，減薪對公共財政開支幫助不大（黃寶瑩攝）

倡私家車首次登記稅設兩級制 開徵「特定奢侈品稅」

開源方面，林振昇建議私家車的首次登記稅制增加兩級稅階，向豪華私家車徵收更高的稅項，具體而言汽車應課稅價值超過75萬元的首25萬元，稅率將由現行 132％增至 145％，而剩餘部分則徵收 152％稅率。

他又建議開徵「特定奢侈品稅」，凡購置船身長度逾24米的超級遊艇須繳付售價5％的稅款。飛機乘客離境稅方面，他建議將稅款由現時120元調高至180元，預計每年可帶來額外過8億元的收入。

+ 1

倡向人才計劃收養子女較本地生繳交多50%學費

對於教育局最近表示有意檢討專上院校取錄學生時的「本地生」定義，以及擬參考外地相關的學費安排。林振昇表示，政府應改善資源運用，引入資助本科學位分層學費制度，向持有各項人才計劃來港人士的未成年受養子女簽證的學生，收取比其他本地生多50％的學費，調整後的學費仍遠低於向非本地生收取的水平。

左起：林振昇、陳茂波、周小松。（勞聯提供）

周小松（右）（黃寶瑩攝）

周小松：不應向公務員開刀

勞聯秘書長、立法會議員周小松則強調，不應向公務員「開刀」凍薪或減薪，一來憂慮會打擊團隊士氣，也可能對私人市場帶來影響。他認為，公務員薪酬調整應按既定機制處理，參考薪酬趨勢調查結果及考慮其他一籃子因素後，客觀和理性地作出調整。

他又指，輸入外勞計劃目前已有約 6.7 萬人獲批來港，應該逐步放慢輸入步伐，全面檢討外勞政策和收緊申請條件。

勞聯提出30項具體建議。（黃寶瑩攝）

林振昇：高官人數少 減薪只是表態

對於社會有人呼籲高官、議員減薪，財赤下與市民共度時艱。林振昇表示，高官數目不多，減薪對公共開支幫助不大，僅屬表態，應由政府自行考慮。他又稱，整個公務員體系應按照薪酬調查機制處理，稱去年公務員加薪都沒有「跟足」薪酬趨勢調查結果，僅全部加薪3%，實際上已經「慳咗」十幾億元。