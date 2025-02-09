李慧琼談移民潮：只要香港發展更蓬勃、生活改善 自然有人回流
撰文：何夏怡
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全國人大常委李慧琼今日（9日）接受電台訪問時回應本港移民潮，她表示本港移民潮並非只出現過一次，深信只要香港發展更蓬勃，自然有人回流。她說，有需要讓香港市民、中央以至全世界了解，本港在愛國者治港下，經濟可以發展更好，市民生活有實際改善。
李慧琼：愛國教育並非「本港出問題而推行」
去年四月港府成立「愛國主義教育工作小組」，加強國家歷史文化和國情教育。本身是政府「愛國主義教育工作小組」組長的李慧琼指，愛國主義教育並非突然推出，亦「並非因為本港出問題而推行」，而是按全國人大常委會通過的法例「全國性推行」。
她認為，回歸至今，推行愛國主義教育都很艱難，有人認為是洗腦教育，但所有主權國家都是要讓民眾認同：當有人欺負國家時，便會站出來維護國家；像家人被欺負，不用說出口便站出來保護家人。
人大常委非橡皮圖章
作為十四屆全國人大常委，李慧琼亦提及兩年的人大常委工作，令她對中國政治體系有第一身了解。她反駁坊間對人大常委是「橡皮圖章」的意見，稱中國講求「全過程人民民主」，在人大常委會前，當局會做廣泛諮詢，「放上桌面的東西已有很大共識」，而開會是聆聽委員意見再作修改，並非沒有諮詢。
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