李慧琼談移民潮：只要香港發展更蓬勃、生活改善　自然有人回流

全國人大常委李慧琼今日（9日）接受電台訪問時回應本港移民潮，她表示本港移民潮並非只出現過一次，深信只要香港發展更蓬勃，自然有人回流。她說，有需要讓香港市民、中央以至全世界了解，本港在愛國者治港下，經濟可以發展更好，市民生活有實際改善。



李慧琼（何夏怡攝）

李慧琼：愛國教育並非「本港出問題而推行」

去年四月港府成立「愛國主義教育工作小組」，加強國家歷史文化和國情教育。本身是政府「愛國主義教育工作小組」組長的李慧琼指，愛國主義教育並非突然推出，亦「並非因為本港出問題而推行」，而是按全國人大常委會通過的法例「全國性推行」。

她認為，回歸至今，推行愛國主義教育都很艱難，有人認為是洗腦教育，但所有主權國家都是要讓民眾認同：當有人欺負國家時，便會站出來維護國家；像家人被欺負，不用說出口便站出來保護家人。

圖為2024年11月5日，十四屆全國人大常委會第十二次會議在北京人民大會堂舉行第二次全體會議。（新華社圖片）

人大常委非橡皮圖章

作為十四屆全國人大常委，李慧琼亦提及兩年的人大常委工作，令她對中國政治體系有第一身了解。她反駁坊間對人大常委是「橡皮圖章」的意見，稱中國講求「全過程人民民主」，在人大常委會前，當局會做廣泛諮詢，「放上桌面的東西已有很大共識」，而開會是聆聽委員意見再作修改，並非沒有諮詢。