擴展「一簽多行」城市有好消息？　李慧琼：望優先開放廣州

深圳居民赴港「一簽多行」實施近兩月，坊間關注政策能否擴展至大灣區其他城市。全國人大常委、民建聯立法會議員李慧琼表示，特首李家超多次提及好消息會陸續有來，相信中央將陸續開放「一簽多行」城市，希望優先開放與香港有較緊密聯繫的廣州。



全國人大常委、民建聯立法會議員李慧琼表示，特首李家超多次提及好消息會陸續有來，相信中央將陸續開放「一簽多行」城市，希望優先開放與香港有較緊密聯繫的廣州。（何夏怡攝）

李慧琼爭取廣州成為下個「一簽多行」城市

李慧琼今日（19日）出席一個推廣《憲法》、《基本法》及愛國主義教育活動後，被問到爭取開放大灣區城市「一簽多行」的進展。她表示，特首李家超多次提及好消息會陸續有來，中央政府亦全力支持香港的發展，而本港的接待能力仍有空間，期待中央能開放更多內地「一簽多行」城市，並優先擴展至與香港有較緊密聯繫的廣州。

李慧琼相信農曆新年的消費市道可延續聖誕假期的興旺。（梁鵬威攝）

盼農曆年間延長過關時間

她相信農曆新年的消費市道可延續聖誕假期的興旺，因為農曆年間香港有煙花及花車巡遊等特色節目，加上深圳恢復「一簽多行」，相信能吸引內地旅客趁假期來港深度遊，帶旺本港市道。她希望香港在舉辦個別賀歲節目的日子時，可以考慮延長關口時間。