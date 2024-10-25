匡智會性侵案｜林素蔚認同設閉路電視機制 惟根源在監察制度
匡智會旗下殘疾人士院舍近日爆出性侵案，一男助理舍監涉嫌猥褻男院友、強姦女院友。事件公布前兩日（21日），社會福利署去信全港殘疾院舍公布更新《殘疾人士院舍實務守則》，要求院舍就監控及翻看閉路電視監察系統制定政策及機制。
本身是註冊社工的立法會支援殘疾人士事宜小組委員會主席、A4聯盟議員林素蔚認可守則更新，並建議院舍查看閉路電視的時間、頻率設詳細規定，社署亦可投放資源，聘用保安在設有閉路電視監視器的地方當值。不過她認為，要真正保護殘疾院舍服務使用者，閉路電視監察系統只是其中一個方向，根本上應完善院舍監察制度。
有閉路電視亦無專人睇 林：成個體系都缺人
勞工及福利局局長孫玉菡昨日（24日）就匡智會事件見記者時，指出閉路電視在事件披露上有積極作用。其實《殘疾人士院舍實務守則》在10月21日更新前，已經以「保障住客安全」為由訂明要安裝閉路電視。本身是註冊社工的林素蔚亦指，現時無論公私營殘疾人院舍，均在公共區域配備閉路電視。但林認為實際情況是由於殘院人手稀缺，未能定期查看，「成個社區照顧體系都係缺人，冇人會專門睇住」。
人手不足當然不能成為疏忽理由，或可活用殘院原有人手、借用「外部力量」。如林素蔚所指，讓院長或管理層其他成員，承擔查看閉路電視責任，又或者引入外來單位監控，實現相互制衡。「譬如幾耐睇一次、邊個睇，可能可以考慮咁做。」她亦指可聘用保安於設有閉路電視監視器位置當值，不過牽涉社署撥款，希望署方更多商討。
林指單憑閉路電視仍不足 應完善殘院監察總機制
對於《守則》的更新，林素蔚持積極態度，「有警示作用」，認為各殘院就翻查閉路電視形成機制，能讓閉路電視真正發揮效用，有助減少類似案件。不過，她認為只在閉路電視做工夫還不足夠，根本上應完善殘院監察制度。譬如設立院友家屬監管會，保障家屬知情權。
匡智會事件的爆發源於男受害者家屬舉報，林素蔚指，因智障人士本就難以用言語自我表達，家屬較難得知他們在院舍的處境。她建議殘院定期舉辦家屬會議，讓家屬有知悉院舍日常運作的渠道。
匡智會一案事發逾兩個月才獲公布，其中舍監有否互相包庇、隱瞞不發，一度引發社會關注。林素蔚據此亦建議設立家屬和殘院管理層的「直通」投訴渠道，讓家屬不必經過舍監，即可向院舍高層反映意見，減低惡性事件被掩藏的可能性。