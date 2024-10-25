匡智會性侵案｜林素蔚認同設閉路電視機制　惟根源在監察制度

匡智會旗下殘疾人士院舍近日爆出性侵案，一男助理舍監涉嫌猥褻男院友、強姦女院友。事件公布前兩日（21日），社會福利署去信全港殘疾院舍公布更新《殘疾人士院舍實務守則》，要求院舍就監控及翻看閉路電視監察系統制定政策及機制。



匡智會旗下殘疾人士院舍松嶺綜合職業訓練中心廣福宿舍爆出性侵案，男助理舍監涉猥褻男院友、強姦女院友被捕及被起訴。（夏家朗攝）

本身是註冊社工的立法會支援殘疾人士事宜小組委員會主席、A4聯盟議員林素蔚認可守則更新，並建議院舍查看閉路電視的時間、頻率設詳細規定，社署亦可投放資源，聘用保安在設有閉路電視監視器的地方當值。不過她認為，要真正保護殘疾院舍服務使用者，閉路電視監察系統只是其中一個方向，根本上應完善院舍監察制度。

有閉路電視亦無專人睇 林：成個體系都缺人

勞工及福利局局長孫玉菡昨日（24日）就匡智會事件見記者時，指出閉路電視在事件披露上有積極作用。其實《殘疾人士院舍實務守則》在10月21日更新前，已經以「保障住客安全」為由訂明要安裝閉路電視。本身是註冊社工的林素蔚亦指，現時無論公私營殘疾人院舍，均在公共區域配備閉路電視。但林認為實際情況是由於殘院人手稀缺，未能定期查看，「成個社區照顧體系都係缺人，冇人會專門睇住」。

人手不足當然不能成為疏忽理由，或可活用殘院原有人手、借用「外部力量」。如林素蔚所指，讓院長或管理層其他成員，承擔查看閉路電視責任，又或者引入外來單位監控，實現相互制衡。「譬如幾耐睇一次、邊個睇，可能可以考慮咁做。」她亦指可聘用保安於設有閉路電視監視器位置當值，不過牽涉社署撥款，希望署方更多商討。

林指單憑閉路電視仍不足 應完善殘院監察總機制

對於《守則》的更新，林素蔚持積極態度，「有警示作用」，認為各殘院就翻查閉路電視形成機制，能讓閉路電視真正發揮效用，有助減少類似案件。不過，她認為只在閉路電視做工夫還不足夠，根本上應完善殘院監察制度。譬如設立院友家屬監管會，保障家屬知情權。

匡智會旗下殘疾人士院舍松嶺綜合職業訓練中心廣福宿舍爆出性侵案，男助理舍監涉猥褻男院友、強姦女院友被捕及被起訴。（夏家朗攝）

匡智會事件的爆發源於男受害者家屬舉報，林素蔚指，因智障人士本就難以用言語自我表達，家屬較難得知他們在院舍的處境。她建議殘院定期舉辦家屬會議，讓家屬有知悉院舍日常運作的渠道。

匡智會一案事發逾兩個月才獲公布，其中舍監有否互相包庇、隱瞞不發，一度引發社會關注。林素蔚據此亦建議設立家屬和殘院管理層的「直通」投訴渠道，讓家屬不必經過舍監，即可向院舍高層反映意見，減低惡性事件被掩藏的可能性。