匡智會性侵案｜江玉歡林素蔚去信立法會委員會 促匡智會現身交代
撰文：潘耀昇
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匡智會性侵案令院舍監管機制受關注，事件發生至今超過兩個多月，機構未有親身交代。對比三年前發生的童樂居虐兒事件，機構事隔4日已召開記者會交代。
選委界議員江玉歡和A4聯盟議員林素蔚上周五（25日）去信立法會福利事務委員會主席管浩鳴，促請盡快召開特別會議，要求政府相關部門及涉事機構派員出席交代，並探討改進殘疾人士院舍的監管機制，避免同類事件再次發生。
管浩鳴今天（30日）指示秘書處安排與政府當局舉行會議。
匡智會旗下松嶺綜合職業訓練中心廣福宿舍，一名男助理舍監涉猥褻男院友及強姦女院友被起訴。
立法會福利事務委員會副主席江玉歡在信中表示，事件背後牽涉廣泛而嚴重的問題，包括殘疾人照護、院舍監管制度及職員操守等，鑑於事件的嚴重性及對受害者的深遠影響，促請福利事務委員會盡快召開特別會議，並要求政府相關部門及涉事機構派員出席，共同探討改進院舍現行機制和日常運作的方向，針對類似事件的預防與應對，避免同類事件再次發生。
林素蔚在信中表示，社會對匡智會性侵案極度震驚及憤怒，基於智障人士表達能力有限，當局必須加強對他們的保護，故要求當局及相關部門全面交代事件。
她說事件發生於資助院舍，令人無法接受，匡智會作為資助機構，理應肩負保護殘疾人士的重要責任。事件反映現行監管機制存在嚴重漏洞，當局必須立即全面檢視、改善。同時，院方亦應即時為受影響人士提供適切的心理輔導及支援。
她促請福利事務委員會深入檢討事件，亦有責任要求當局交代事件詳情及改善方案，以釋除公眾憂慮。
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