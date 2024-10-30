匡智會性侵案｜江玉歡林素蔚去信立法會委員會　促匡智會現身交代

匡智會性侵案令院舍監管機制受關注，事件發生至今超過兩個多月，機構未有親身交代。對比三年前發生的童樂居虐兒事件，機構事隔4日已召開記者會交代。



選委界議員江玉歡和A4聯盟議員林素蔚上周五（25日）去信立法會福利事務委員會主席管浩鳴，促請盡快召開特別會議，要求政府相關部門及涉事機構派員出席交代，並探討改進殘疾人士院舍的監管機制，避免同類事件再次發生。



管浩鳴今天（30日）指示秘書處安排與政府當局舉行會議。



匡智會旗下殘疾人士院舍松嶺綜合職業訓練中心廣福宿舍爆出性侵案，男助理舍監涉猥褻男院友、強姦女院友被捕及被起訴。（夏家朗攝）

匡智會旗下松嶺綜合職業訓練中心廣福宿舍，一名男助理舍監涉猥褻男院友及強姦女院友被起訴。

立法會福利事務委員會副主席江玉歡表示匡智會性侵案背後牽涉廣泛而嚴重的問題。（資料圖片）

立法會福利事務委員會副主席江玉歡在信中表示，事件背後牽涉廣泛而嚴重的問題，包括殘疾人照護、院舍監管制度及職員操守等，鑑於事件的嚴重性及對受害者的深遠影響，促請福利事務委員會盡快召開特別會議，並要求政府相關部門及涉事機構派員出席，共同探討改進院舍現行機制和日常運作的方向，針對類似事件的預防與應對，避免同類事件再次發生。

A4聯盟立法會議員林素蔚說匡智會性侵案發生於資助院舍，令人無法接受。（黃浩謙攝）

林素蔚在信中表示，社會對匡智會性侵案極度震驚及憤怒，基於智障人士表達能力有限，當局必須加強對他們的保護，故要求當局及相關部門全面交代事件。

她說事件發生於資助院舍，令人無法接受，匡智會作為資助機構，理應肩負保護殘疾人士的重要責任。事件反映現行監管機制存在嚴重漏洞，當局必須立即全面檢視、改善。同時，院方亦應即時為受影響人士提供適切的心理輔導及支援。

她促請福利事務委員會深入檢討事件，亦有責任要求當局交代事件詳情及改善方案，以釋除公眾憂慮。