2元乘車｜在任時放寬優惠至60歲 林鄭以微笑回應收緊是否合理
撰文：潘耀昇
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2元乘車優惠檢討結果，料本月26日財政預算案公布，會否削減60至64歲人士的優惠成為焦點。
在任期間將2元乘車優惠的門檻由65歲降至60歲的前特首林鄭月娥，未有回應收緊優惠是否合理，亦無回答當時有否考慮到政府的財政負擔，只是全程以微笑面對記者。
林鄭月娥今天（7日）出席香港中華總商會新春酒會，離開時《香港01》向她查詢收緊兩年乘車優惠是否合理，當年將領取優惠門檻由65歲下調到60歲至64歲時，有否考慮到對政府的財政負擔，她禮貌地向記者打招呼後，全程微笑，未有回應提問。
同場的另一名前行政長官曾蔭權，在任期間最先提出65歲或以上享長者2元乘車優惠，他離開時亦未有回應2元乘車優惠收緊。
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