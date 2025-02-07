2元乘車｜在任時放寬優惠至60歲　林鄭以微笑回應收緊是否合理

2元乘車優惠檢討結果，料本月26日財政預算案公布，會否削減60至64歲人士的優惠成為焦點。



在任期間將2元乘車優惠的門檻由65歲降至60歲的前特首林鄭月娥，未有回應收緊優惠是否合理，亦無回答當時有否考慮到政府的財政負擔，只是全程以微笑面對記者。



2月7日，前行政長官林鄭月娥和曾蔭權出席香港中華總商會新春酒會。（潘耀昇攝）

2月7日，前行政長官林鄭月娥和曾蔭權出席香港中華總商會新春酒會。（潘耀昇攝）

林鄭月娥未有回應當年決定放寛2元乘車優惠至60-64歲時，有否考慮過政府的長遠財政負擔。旁為另一位前特首曾蔭權（潘耀昇攝）

林鄭月娥向香港01記者禮貌地打招呼後，全程微笑未有回應2元乘車優惠提問。（潘耀昇攝）

林鄭月娥今天（7日）出席香港中華總商會新春酒會，離開時《香港01》向她查詢收緊兩年乘車優惠是否合理，當年將領取優惠門檻由65歲下調到60歲至64歲時，有否考慮到對政府的財政負擔，她禮貌地向記者打招呼後，全程微笑，未有回應提問。

曾蔭權（左）也沒有回應2元乘車優惠應否收緊（潘耀昇攝）

曾蔭權（左）任內提出2元乘車優惠，林鄭月娥（中）再把受惠年齡下降至60歲至64歲（潘耀昇攝）

同場的另一名前行政長官曾蔭權，在任期間最先提出65歲或以上享長者2元乘車優惠，他離開時亦未有回應2元乘車優惠收緊。