預算案｜林順潮倡公務員減薪三年最多10%：問責團隊以身作則減先

財政預算案本月26日發表，港區全國人大代表、選委界立法會議員林順潮今天（12日）提出公務員今年凍薪，未來三年如果財政狀況仍然不佳，建議減薪共8%至10%，「以身作則，問責團隊減先」，與市民共渡時艱。



他說2元乘車優惠應暫時「封頂」每年60億元，不過提醒「如果一籃子減、減、減，市民都好難受」，故此如將來不再財赤可以提高開支上限。



2月12日，港區全國人大代表、選委界立法會議員林順潮與傳媒茶敘。（潘耀昇攝）

倡2元乘車開支暫時封頂60億元

林順潮在新春茶聚分享預算案建議書，坊間關注的2元乘車優惠亦有著墨。他說2元乘車是好政策，鼓勵長者出行，但要考慮庫房負擔，建議暫時為開支「封頂」，以本年度預算的60億元為上限，「唔減，實質係減咗，去到2028/29就超過100億，如果2028/29都係60億，慳咗好多」，如將來政府不再財赤「咁就加返畀人」。

2月12日，港區全國人大代表、選委界立法會議員林順潮與傳媒茶敘。（潘耀昇攝）

如果一籃子減、減、減，Cut、Cut、Cut，市民都好難受，可加可減吖嘛。 選委界立法會議員林順潮

除了整體優惠支出封頂，個人使用限額亦要封頂。林順潮認為60至64歲人士不少人都仍在上班，這個年齡組群的優惠開支，預料佔整體2元乘車補貼約64%，高於65歲或以上人士，惟不應一刀切取消的2元乘車優惠，「呢啲唔係最想資助嘅人，可唔可以控制喺三成之內」，令他們珍惜限額，減少濫用。

2月12日，港區全國人大代表、選委界立法會議員林順潮與傳媒茶敘。（潘耀昇攝）

至於限制使用的次數或金額，則要視乎數據，暫不提意見。同時，他建議公共交通營辦商一併補貼60至64歲人士的優惠開支，由現時收成人票價，改為提供半價，令政府補貼開支減半。

2月12日，港區全國人大代表、選委界立法會議員林順潮與傳媒茶敘。（潘耀昇攝）

倡今年政府凍薪 明年起減薪三年最多10%

被問到公務員、問責官員減薪，林順潮認為財赤下要全方位落藥、落刀，大前題是「無嘢唔諗得嘅」，惟不想推出措施後令大家「一下子覺得太痛」，以及要考慮公務員減薪或會導致經濟收縮，令下行壓力更大。

2月12日，港區全國人大代表、選委界立法會議員林順潮與傳媒茶敘。（潘耀昇攝）

他提出今年問責官員、公務員凍薪，「行咗第一步先，等大家知道財政狀況嚴峻，呢個時候落刀太大，大家比較難接受」，如財政狀況仍然不佳，「如果發現唔掂，就手起刀落」明年起一連三年減薪共8%至10%，「以身作則，問責團隊減先」，與市民共度時艱。

2月12日，港區全國人大代表、選委界立法會議員林順潮與傳媒茶敘。（潘耀昇攝）

仿馬斯克效率部門精簡港府架構「瘦身」

另外，他建議參考美國政府馬斯克率領的效率部門，港府都應精簡架構「瘦身」，除了檢討公務員退休的「肥雞餐」，亦要加強智能化管理，檢討人工智能應用，與時俱進。