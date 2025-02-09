預算案2025｜三個紀律部隊工會寧凍薪勿減薪 公務員總工會咁表態
撰文：何夏怡
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多個紀律部隊工會今日（9日）出席新春團拜時，就財赤下公務員薪酬調整表態。海關、入境處、懲教署工會均表示支持公務員凍薪，希望不要減薪。不過，公務員總工會則較保守，指在新一份薪酬趨勢調查結果公布前，不會發表任何有關公務員薪酬的意見。
三個紀律部隊工會寧凍薪勿減薪
民建聯立法會議員葛珮帆、李世榮舉行新春團拜，多名民建聯成員及紀律部隊工會成員出席。席間，討論到近期熱議的公務員減薪問題，紀律部隊評議會主席團成員、海關官員協會主席盧凱詩表示，同事都知道經濟環境不太好，坦言「希望凍薪，唔好減薪」。
至於另外兩個紀律部隊工會亦表態，其中入境事務助理員工會副主席郭君佩希望凍薪，懲教人員總工會主席馬友基坦言可以接受凍薪，惟「希望唔好去到減薪咁worse（差）的情況」。
公務員總工會：無需回應凍、減薪 不會對政府決定有意見
同場的公務員總工會主席馮傳宗被問到對公務員凍、減薪的立場，他表示現時並無回應的需要。他指，理解各界對於公務員薪酬有不同意見，惟公務員薪酬調整機制一直行之有效，每年五、六月薪酬趨勢調查結果公布後，才會可能有相應調整，故現時公務員總工會暫不會回應。
馮傳宗表示完全支持政府施政，不會對政府的決定有意見，又呼籲市民從理性角度討論財赤。
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