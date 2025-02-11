2025預算案｜ACCA倡2元乘車優惠按票價分級補貼　赤字料920億

政府將於本月26日公佈新一份《財政預算案》，社會熱論會否調整2元乘車優惠計劃。特許公認會計師公會（ACCA）香港分會提出建議，促重新檢視2元乘車優惠及公共交通費用補貼計劃，建議將2元乘車優惠改為分級補貼制度，即按照票價高低補助。公會又預計本年度財赤為920億元



2元乘車優惠或作調整。（林靄怡攝）

促設政府效率部門減少不必要開支

公會表示，因為地緣政治不穩定，貿易逆差及消費行為轉變，令經濟增長低於預期，指2024年本地生產總值增長僅得2.5%。在節流方面，公會提出促重新檢視2元乘車優惠及公共交通費用補貼計劃，同時建議設政府效率部門，減少不必要的支出。

公會促籃球博彩合法化。（NBA TV Facebook截圖）

公會預測2024/25年度的赤字為920億元，建議政府開源，包括出售部分未使用的固定資產、將籃球納入合法博彩活動、對非本地電子生物徵稅、提高飛機離境稅等。此外，公會建議為聘用外籍傭工的家庭提供稅收減免，設上限為1萬元；延長法定陪產假和產假等。