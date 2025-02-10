2025預算案｜鄉議局建議2元乘車設限額　倡開放NBA、網球等博彩

財政司司長陳茂波本月廿六日公布新一份《財政預算案》，新界鄉議局今天（10日）與財政司司長陳茂波會面提交建議書，當中包括建議適度調整2元乘車優惠，例如設定每月使用限額，又或提高優惠計劃的票價，確保優惠計劃資源用得其所。鄉議局主席、行會成員兼立法會議員劉業強強調，優惠政策是值得保持。



另外，鄉議局又建議開放體育博彩，建議成立由政府全資擁有的「香港體育博彩投資有限公司」，並把4個很受歡迎國際體育賽事，如NBA、英式桌球、高爾夫球和網球博彩項目作公開競投，估計每年可帶來30億元收入。



鄉議局成員向財政司司長提交預算案建議（陳葦慈攝）

劉業強（陳葦慈攝）

倡2元乘設每月使用限額

鄉議局建議調整2元乘車優惠計劃，認為可適度調整優惠計劃，包括設定每月使用限額，又或提高優惠計劃的票價，確保優惠計劃資源用得其所。不過，劉業強強調優惠是值得保持。

他們又建議提高電動車輛牌照費，指現時電動客車按淨重計算，以一款市面上常見的電動車為例，重量為1,844公斤，每年牌費僅約1,000元，約為低排氣量汽油車的五分之一，建議政府可適度調高電動車的牌照費用，以增加庫房收入。

劉業強與其他鄉議局代表向財政司司長提交預算案建議（陳葦慈攝）

倡開放NBA、英式桌球、高爾夫球和網球博彩

至於開源，劉業強認為，開源重要過節流，建議開放體育博彩，現時有4個很受歡迎國際體育賽事，如NBA、英式桌球、高爾夫球和網球，政府可考慮成立全資擁有的「香港體育博彩投資有限公司」，並批出如10年特許經營權，相信4項博彩項目公開競投，每年收入約30億，帶動整個經濟，相信3年內有機會滅赤。至於很多網球手讚賞香港的軟件好，但維園硬件比較落後，而網總初步設計，提升維園網球場需約10億，可令香港進行網球盛事。

鄉議局又建議興建北都賽車場，舉辦方程式大獎賽，以推動盛事經濟，預期可以為香港帶來巨大的經濟效益，包括吸引大量國內外旅客前來觀賽，增加旅遊收入和酒店住宿等消費，也有助吸引跨國企業和投資者。

鄉議局建議推動遊艇經濟，特別是增加維多利亞港周邊遊艇泊位（劉夢婷攝）

推動遊艇經濟 重新分配和增加全港遊艇泊位

此外，鄉議局建議推動遊艇經濟，重新分配及增加全港遊艇泊位，特別是增加維多利亞港周邊遊艇泊位。簡化遊艇過關程序，吸引更多外國及鄰近地區的遊艇旅客來港旅遊。加快推進「改善碼頭計劃」，改善位處新界及離島的碼頭，方便遊艇旅客登岸。與廣東沿海城市合作，推廣沿岸旅遊產業經濟，建立跨地區的海洋旅遊發展組織，推動大灣區海上旅遊一體化。

鄉議局向財政司司長陳茂波提交多項建議盤活經濟（陳葦慈攝）

提多項措施以穩定樓市 倡打造「港版橫店」

另外，鄉議局認為要穩定樓市，政府必須重拳出擊，以媲美當年「孫九招」的力度推出一籃子措施，向外界發出清晰信息希望樓市回穩，包括建議下調樓宇買賣交易印花稅，降低交易成本；豁免首次置業人士差餉2年；多採用公私合營模式建屋；考慮讓發展商分期繳付地價，減低資金壓力；及恢復勾地表制度。

鄉議局又建議當局透過提供財政補貼、信貸、基金資助及稅務減免等措施，多方位資助有利香港電影業長遠發展的項目，又建議政府善用荒廢農地，借鑒浙江橫店模式開發影視主題樂園，並聯動周邊商業、餐飲形成產業鏈，打造「港版橫店」影視文旅綜合體。