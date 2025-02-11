財政預算案｜教聯會強調教育是投資未來　望維持中小學資源

新一份財政預算案月底出爐，財政司長陳茂波早前指要削減教育開支。香港教育工作者聯會主席黃錦良表示，教育是投資未來，希望能維持中小學的資源，透過整合資源，減低財政對教育的影響。



被問到應否向人才子女收取學費，為學校開源，黃認為受養人合符享免費基礎教育的資格，不應收取學費。



香港教育工作者聯會主席黃錦良出席傳媒春茗時表示，教育是投資未來，希望能維持中小學的資源。（吳綽詩攝）

財政預算案將於本月26日公布，千億財赤下，當局早前指要削減教育開支，包括大學撥款。教聯會主席黃錦良表示，理解財赤不容易，但強調教育是投資未來，加上政府正力推國際教育樞紐，希望能維持中小學的資源，不要削減撥款。不過，他相信削減教育開支，一定對中小學有影響，希望透過整合資源，減低影響。

外界討論政府官員及公務員應否減薪，以共渡時艱，黃認為公務員不應減薪，最多能接受凍薪，因為一旦公務員減薪，老師薪酬也會同步減。

近年人才子女湧港讀書，問及會否可以向他們收取學費，以幫助學校開源，黃指出人才受養人合符在港享受免費基礎教育的資格，因此沒可能向他們收學費。

教育界立法會議員朱國強。（資料圖片/黃浩謙攝）

朱國強憂2,500元學生津貼「凍過水」

教育界立法會議員朱國強擔心，財赤下2,500元學生津貼會「凍過水」。他建議，合併現時部分重疊的學校津貼，例如搬校、買家私，可以整合為一份津貼。

教聯會副主席、香港青年協會李兆基小學校長謝煒珞建議，重整部分恆常撥款計劃，例如每校一外籍英語教師（NET Scheme），據她了解，當局亦在檢討NET計劃。她指出，外藉NET老師人工高，又有機票及住屋津貼，但現時本地老師已受專業培訓，認為其英語能力反而更好。

而編制人手方面，她認為現時多個新發展方向都需要資源，包括STEAM、人工智能等，當局與其就不同新項目短期撥款，調撥資源聘請老師反而更好，有助學校長遠發展。