香港民研擱置自費研究 將轉型或結業 鍾庭耀：舉步維艱唯有停步
撰文：潘耀昇
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香港民意研究所今天（13日）宣布，即日起無限期擱置所有自費研究活動，包括自1992年開始的定期追蹤調查，以至近期開展的專題研究，未來將會轉型甚至結業。上月被國安處帶走調查的主席鍾庭耀表示，舉步維艱，唯有停步。
民研表示會專注籌備及執行現有的委託研究項目，包括現階段經已開始洽談的項目，將會轉型甚至結業。
主席及行政總裁鍾庭耀歡迎有心人士洽購或接辦香港民研，他本人會繼續透過世界民意研究學會推動民意研究的專業發展，直至2026年底卸任學會的執行理事為止。
鍾庭耀表示香港民研一直奉公守法，惟鑑於現時環境，研究所雖然希望繼續推動科學民研的發展，但覺「舉步維艱，唯有停步」，稱研究團隊衷心希望將來有機會延續有關工作，現正積極檢視所有可行方案，最終決定將會適時公布。
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