鍾庭耀助查｜曾言被捕也不離港　董建華家臣當年向民研施壓爆風波

【鍾庭耀/鍾劍華/香港民研】香港民研主席鍾庭耀今早（13日）在住所被警方國安處帶走，消息指是協助調查前副行政總裁鍾劍華被通緝的案件，警方其後搜查黃竹坑香港民研總部。香港民研前稱港大民研，成立近34年最經典的是2000年「港大民調風波」，時任特首董建華的特別助理路祥安涉向鍾庭耀施壓，要求停止特首及政府民調，最終時任港大校長鄭耀宗及副校長黃紹倫因事件辭職。



民研自2000年起不再獲得港大資助後自負盈虧經營，反修例事件後鍾庭耀曾言民調不會因《國安法》而刪減或修改，即使面對被捕風險也不離港。四日前（9日）鍾庭耀發表感言，透露曾擬今年退休，但考慮到多年來獲無數市民支持，身負厚愛和責任，便決定留下來，「不是為了抗爭，而是為了堅持。」



今日（13日）上午10時，鍾庭耀被帶到香港民意研究所位於黃竹坑業興街11號南滙廣場的會址協助調查。（翁鈺輝攝）

鍾庭耀近日透露曾考慮退休

鍾庭耀被警方國安處帶走調查前的四日，民研舉行記者會交代新一年的發展路向，鍾隨後在民研的社交媒體發文稱欲退休：「2025 看來是一個退休的好日子。」他稱在民研工作超過三分之一個世紀，因經歷先盛後衰而唏噓，並感慨「應否繼續堅持」。

鍾劍華在2022年4月尾離開我們後，其實他亦同時辭任副行政總裁，我們的合作或僱傭關係當日就結束，近期已沒有甚麼聯絡。有朋友問我們鍾劍華被通緝前，國安處有沒有上來搜查或聯絡，我的答案是沒有。 2024年12月27日 香港民研主席鍾庭耀

香港民研主席鍾庭耀今早（13日）在住所被警方國安處帶走，消息指是協助調查前副行政總裁鍾劍華被通緝的案件。（資料圖片）

他說三年前友人勸離，但他認為「此心安處是吾家」，選擇留下不是為了抗爭，而是堅持。鐘庭耀認為真相從來不會因時制宜或因人而異，並引述印度國父聖雄甘地指，「在歷史的長河裡，暴政必亡，真理必勝」。

香港民研發佈民意調查(香港民研截圖)

他說三年前友人勸離，但他認為「此心安處是吾家」，選擇留下不是為了抗爭，而是堅持。鍾庭耀認為真相從來不會因時制宜或因人而異，並引述印度國父聖雄甘地指，「在歷史的長河裡，暴政必亡，真理必勝」。

鍾庭耀2020年接受專訪時說，縱使世局變化急速，但研究所的工作和研究項目不會因《國安法》而刪減或修改。(資料圖片)

曾稱即使面對被捕風險 也不離開香港

鍾庭耀2020年接受專訪說，縱使世局變化急速，但研究所的工作和研究項目不會因《國安法》而刪減或修改，「我哋完全無將呢個議程『擺上枱』」。鍾庭耀表明自己沒有入獄的準備，揚言日後即使面對被捕風險，也不會離開香港。

鍾庭耀曾指希望在2022年退休，但反修例事件後，令鍾庭耀重新思考退休的決定。(資料圖片)

鍾庭耀多年前曾指希望在2022年退休，但反修例事件後，令鍾庭耀重新思考退休的決定，當時解釋沒料過香港在兩年間出現劇變，加上研究所已獨立運作，形容如期退休的目標已非常渺茫。

鍾庭耀希望能夠交棒，認為社會應長江後浪推前浪，更多學界和知識份子推動民研工作，令民研團隊注入新力量。(資料圖片)

不過，鍾庭耀仍然希望能夠交棒，認為社會應長江後浪推前浪，更多學界和知識份子推動民研工作，令民研團隊注入新力量，讓他其個人角色在五至八年內慢慢減少，「可能五年後？七年後、八年後（退休）？如果2022年做唔到（退休），會唔會可以加多五年？可以慢慢淡出，研究團隊能夠有新嘅力量。」

2000年的「港大民調風波」，時任特首董建華的特別助理路祥安涉向鍾庭耀（圖）施壓。（鄭子峰攝）

2000年「港大民調風波」 董建華家臣涉施壓

民研計劃於1991年6月成立，隸屬於香港大學社會科學學院社會科學研究中心，是香港具公信力的民調機構之一，定期就特首和主要官員，以及立法會選舉民調。2019年5月4日，民研計劃脫離香港大學，成立獨立新機構「香港民意研究所」營運。

民研多年來爭議不斷，最經典是2000年的「港大民調風波」。當時港大民意研究計劃主任鍾庭耀，在報刊撰文指時任特首董建華透過透過「中間人」向他施壓，要求停止特首及政府民調。其後港大成立獨立調查小組調查，揭發「中間人」原來是時任港大校長鄭耀宗及副校長黃紹倫，前者解釋是董建華的特別助理路祥安主動約見他討論民調。

香港民研主席及行政總裁鍾庭耀。(盧翊銘攝)

鍾庭耀：誰負誰勝便任天知曉好了

同年，獨立調查小組公布調查報告，批評路祥安是「拙劣和不誠實」證人；立法會亦有就此事作辯論，要求董建華辭退路祥安。最終，鄭耀宗及黃紹倫因事件向校方請辭。

2018年初，路祥安病逝，鍾庭耀接受《香港01》查詢時形容，大家都是歷史洪流的過客，認為「誰負誰勝便任天知曉好了」。