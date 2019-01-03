【元旦遊行】民權觀察指警員拍攝持英國旗示威者　質疑違反指引

民陣在1月1日發起元旦遊行，關注警察濫權及公民權利的民間組織「民權觀察」今日（3日）發新聞稿，指觀察到當日有警員長時間錄影一群手持英國米字旗及港英龍獅旗的示威者，質疑目的並非檢討活動安排，又指另有警員在政府總部東翼前地攝錄期間脫下警察背心，以完全便衣的方式於攝錄集會情況。民權觀察質疑警方上述行為，分別違反警方有關錄影大型公眾活動的指引和《警察通例》。 《香港01》已就民權觀察的觀察向警方查詢。

民權觀察指，觀察到元旦遊行期間，有警員長時間錄影一群手持英國旗及港英旗的示威者，質疑目的非檢討活動安排。（林若勤攝）

民權觀察今日總結元旦遊行的初步觀察，指注意到當日警方以攝錄機長時間錄影一群手持英國旗及港英旗的示威者。根據觀察員的紀錄，警方遊行開始前，已於銅鑼灣東角道攝錄他們，在遊行隊伍出發時，警方攝錄小隊亦緊隨拍攝，直至下午4時20分到達俗稱「公民廣場」的政府總部東翼前地外的行人路，整個緊隨式的攝錄行動結束，歷時近兩小時。

另外，民權觀察注意到有至少兩隊的警察攝錄小隊，在攝錄行動期間脫下警察背心，以完全便衣的方式在公民廣場內攝錄集會情況，民權觀察形容當時現場是完全和平。

民權觀察指，根據《警察通例》第20-14條，便衣警員在行使警察權力時必須表明身份及出示委任證，而在案發現場的便衣警員，須將委任證掛在顯眼的地方，讓人易於辨認其身分。民權觀察認為有警員刻意隱藏身份，於公眾集會攝錄的做法是明顯違反《警察通例》。而他們在和平集會期間攝錄的做法，亦違反警方有關錄影大型公眾活動的指引。

鑑於元旦遊行的觀察，民權觀察促請警方停止違規錄影大型公眾活動的行為。（盧翊銘攝）

民權觀察亦注意到，警方安排至少4組的攝錄小隊於公民廣場內、政府總部東翼的入口、政府總部東翼對外的天橋上持續攝錄遊行集會的過程。民權觀察認為警方的監控除了針對個別群體，同時覆蓋一般集會參與者，批評警方的做法與自由社會的精神背道而馳，威脅市民的私隱、集會自由及表達自由，促請警方停止違規錄影大型公眾活動的行為。

民權觀察指，手持英國旗及港英旗的示威者一直和平地參與遊行，叫喊的口號是「中國嚴重違反中英聯合聲明，將香港歸還英國」，他們在參與遊行的過程中未有任何鼓吹暴力的言論或行為。

民權觀察認為，警方長時間針對某一群體攝錄，目的明顯不是為檢討對活動安排，而是搜集證據，質疑警方若認為有人在遊行中犯法，為何未有即時制止和拘捕。民權觀察認為警方的做法極具恐嚇及帶來騷擾，亦違反警方有關錄影大型公眾活動的指引，促請警方交代攝錄的目的及法律理據。