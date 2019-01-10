倡建超級單車徑連接中港兩地 民建聯提大灣區跨境規劃

民建聯立法會議員陳恒鑌及周浩鼎今午(10日)與政制及內地事務局局長聶德權會面，就粵港澳大灣區跨境交通基建規劃提供15項意見，包括優化空域安排、跨境車牌制度、取消乘客登船費及建設超級單車徑等。陳恒鑌表示，香港應研究打通及延長香港的單車徑，並連接廣東省綠道，以打造連接整個粵港澳地區的綠道網，加強兩地的互聯互通。

周浩鼎（右）在會面時提到，香港國際機場三跑即將落成，估計帶來14萬就業職位。（李偉欣攝）

民建聯就大灣區跨境規劃的建議包括海、陸、空方面。陸路方面，建議興建一條超級單車徑，貫穿香港和大灣區城市，連接整個粵港澳地區的綠道網，提升區內的生活質素和推動經濟、體育和文化的發展。

陳恒鑌表示，本港新界地區現正興建單車徑，由屯門連接元朗，元朗連接上水、大埔、沙田。與此同時，內地早於數年前在廣東省大力發展單車徑，總長度超過12000公里，認為連接後有利兩地互通。他說，團隊稍後會作研究，如何在技術層面上連接這些單車徑，在哪個口岸接通最有優勢。

周浩鼎在會面時提到，香港國際機場三跑即將落成，估計帶來14萬就業職位，而東涌的新填海區亦預計有約25萬人居住。他希望為了方便原區就業及應該大灣區航空需要，建議政府優化東涌的交通規劃，考慮將現時的東涌線鐵路延伸至機場。據他了解，當局正循這方面作研究。