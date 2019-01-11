【收緊長者綜援】陳國基向建制派解畫：特首無意擺任何人上枱

政府早前宣布，由今年2月1日起把領取長者綜援的合資格年齡，由60歲上調至65歲。特首林鄭月娥昨日（10日）在立法會問答環節上，回應新民黨容海恩的質詢時說：「當初由60歲增至65歲是各位（議員）批准」，言論惹起爭議。特首辦主任陳國基今天（11日）與民建聯議員會面，遊說議員支持「三隧分流」方案，他接受傳媒訪問時為林鄭的言論作澄清，他說：「噚日嗰單嘢我就無乜補充」，但他稱「好明白議員嘅感受」，強調「行政長官無特別意圖擺任何人上枱」。 此外，陳國基分別致電建制派兩大政團民建聯主席李慧琼及工聯會黃國健，重申林鄭月娥「無意擺任何人上枱」的訊息。對有報道指他代林鄭致歉及相約飯局講和，陳國基則否認，指僅向兩黨表明特首「無意擺任何人上枱」。

被問及林鄭月娥會否為昨天的言論道歉或收回，陳國基說：「噚日嗰單嘢我就無乜補充」。(李澤彤攝)

被問及林鄭月娥會否為昨天的言論道歉或收回，陳國基說：「噚日嗰單嘢我就無乜補充」，但他稱「好明白議員嘅感受」，強調「行政長官無特別意圖擺任何人上枱」。至於建制、泛民有議員擬合作拉倒調高綜援申請年齡，陳國基表示，勞福局局長羅致光一直有聆聽議員意見，他又說相信議員會理性考慮所有議案才作出決定。

陳國基下午聯同特首辦特別助理李惠到立法會，與民建聯議員就「三隧分流」交流意見。陳國基表示，今天主要是解釋方案，他指方案落實後，專型巴士隧道費會全數補貼予市民，對大部分巴士乘客均有好處，而且亦可減少塞車的情況，對駕駛者亦有好處。

被問到是否無空間就「三隧分流」作修改，他指方案是與西隧公司商討得出，如果任何修改都要重新協商，時間上並不可行，他又表示已承諾考慮民建聯議員提出的要求，包括增加轉乘站站點。

民建聯立法會議員陳恒鑌表示，各地區的立法會議員、區議員、地區幹事今天與陳國基表達對「三隧分流」的關注，形容整個交流過程暢順。若政府不就議案作出修訂，民建聯會否被投下反對案？陳恒鑌表示，該黨黨團仍未定出最終投票立場，需視乎政府對民建聯提出的訴求有何回應，再作決定。