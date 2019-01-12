【政壇諸事町】梁振英：野狗貓被人道毀滅　為何野豬享不同待遇？

如何對付野豬是近日熱議的話題，是否引入「野豬天敵」亦成為網民以至政界的熱話，連前特首梁振英(CY)亦加入討論。 梁振英今午在其facebook專頁發帖，圖文並茂指出其住所附近經常出現野豬的蹤跡，而他亦有頗細緻的觀察，稱入夜後野豬摷開垃圾袋食「頭圍」，然後到野貓野狗進食，食「尾圍」便是老鼠和曱甴，質疑「野狗野貓會被人道毀滅, 老鼠和曱甴會被毒殺，野豬為什麼有不同待遇」?

上傳一張不知道是否由他拍攝，野豬在垃圾桶尋食的照片。(梁振英fb)

野豬擾民情況日趨嚴重，日前鄉議局主席劉業強公開問特首林鄭月娥，有何對策防止市民免受野豬襲擊，以及會否考慮引入野豬天敵，限制野豬數目的增長，惹來網民議論紛紛。林鄭月娥回應指，多了野豬出沒是事實，她的朋友亦曾遇到過野豬，不知道她當時所指的會否也包括前特首梁振英呢？

CY今日在facebook發帖，並附上一張拍攝公共垃圾站的照片，可見垃圾散布一地，衛生情況惡劣。之後他再上傳一張不知道是否由他拍攝，野豬在垃圾桶尋食的照片。梁振英首先指出「野豬野狗野貓老鼠曱甴都是野生動物」，而野豬問題亦是嚴重的社區衛生問題，認為沒有野豬，垃圾站一帶就不會有廚餘，就不會有那麼多的野狗野貓老鼠和曱甴。

梁振英今午在其facebook專頁發帖，指出其住所附近經常出現野豬的蹤跡。(梁振英fb)

CY最後說，野狗野貓會被人道毀滅、老鼠和曱甴會被毒殺，反問「野豬為甚麼有不同待遇？」，並指出只對部份野豬進行避孕或絕育，未來幾年野豬數目不會減少，衛生問題亦得不到解決。不知道CY是贊成把野豬人道毀滅、毒殺，還是引入野豬天敵呢？