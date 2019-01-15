【收緊長者綜援】林鄭：我只較直言　要脅否決預算案「會影響誰」

社會福利署由2月1日起將長者申領綜緩合資格年齡調高至65歲，對於日前指措施是獲各位議員批准，特首林鄭月娥今日（15日）出席行政會議前形容自己是比較直言的官員，稱日後說話會更有技巧，令議員不會覺得「擺咗佢哋上檯」，又強調議員和官員都要知道一件事情的根據。 被問及有立法會議員以否決預算案威脅，林鄭月娥批評有關做法並不合理。她稱坊間現時未知道預算案內容，有關做法並不合理。她又說：「大家都要明白財政預算案不通過的話會影響什麽人。」

對於「議員批准論」，林鄭形容自己是比較直言的官員。（資料圖片／歐嘉樂攝）

林鄭早上回應上周在立法會上就收緊長者綜援的言論，自稱自己是比較直言的官員，她只是有問必答：「我只係好坦白、好直接咁話，呢個𠵱家已經唔係一個建議性質，呢個係批准嘅措施係要執行，只此而已，如呢種說法係會令立法會議員感到不滿，我只能夠記住。」

她又表示以後說語會更有技巧，令到議員不會覺得「擺咗佢哋上檯」：「作為立法會議員、作為官員也好，大家都知道做一啲嘢個根據係邊到，唔係一個人嘅長官意志，佢係有根有據咁去經過批准由一個部門落實同執行。」

她指出，今次措施的執行過程有改善空間，所以勞工及福利局會再聽取立法會議員意見。