下屆區議員擬加薪5.6％ 　雙料議員袋得仲多　原因是...

根據民政事務總署交付區議會的文件，政府建議下屆區議會任期起，把議員酬金調高5.6%，由每月32,150元增至33,950元。 同時取消兼任行會成員或立法會議員的區議員，所收取的非實報實銷酬金須扣減三分之一的安排，倘最終落實，雙料議員每月可收兩份酬金，每年將多收13.5萬元。 現時兼任三料議員的只有2位，分別是民建聯張國鈞、鄉議局主席劉業強；而雙料議員則有24位，包括經民聯梁美芬、民主黨鄺俊宇、民建聯李慧琼、實政圓桌田北辰、街工梁耀忠等。

目前，民建聯張國鈞（圖）和鄉議局主席劉業強為三料議員，另有24名立法會議員屬雙料。（資料圖片/林若勤攝）

區議會選舉將於今年11月舉行，民政事務總署建議下屆區議會任期起（即2020年1月1日起），把議員酬金調高5.6%，由每月32,150元增至33,950元。

兼任行政會議成員、立法會議員的區議員，其酬金現時需被扣減三分一，目前民建聯張國鈞和鄉議局主席劉業強為三料議員；另有24名立法會議員屬雙料，包括經民聯梁美芬、民主黨鄺俊宇、民建聯李慧琼、實政圓桌田北辰、街工梁耀忠等。新建議下，有關扣減酬金安排取消，倘建議最終落實，雙料議員將每年多收13.5萬元。



至於取消雙料議員酬金需被扣減三分一的原因，民政總署就解釋指，立法會處理的事宜範疇廣泛，涵蓋修訂法例，通過財政預算、稅項和公共開支，以及對政府的工作提出質詢；而區議會是政府就地區行政和其他事務進行諮詢的對象，並在地區層面處理有關公共設施和服務的社區事宜，原則上雙料議員擔當個別不同的角色。

局方又補充指，香港的政治環境愈形複雜，市民對政治也更感興趣，認為三料或雙料議員須作出重大承擔和付出，故應收取有關議席的全數酬金。

此外，當局亦檢討實報實銷營運開支償還款額，建議把有關款額調高8.5 %，由每月41,305元增至44,816元，相等於由每年49.5萬元增至53.7萬元；亦建議把區議員在每個區議會任期的實報實銷開設辦事處開支償還款額調高20%，由每屆10萬元增至12萬元。在上一屆任期曾申領該款額而在現屆任期沒有搬遷辦事處的連任區議員，其合資格申領的款額上限由50%調高至60%。



民政事務總署表示，將於今年本月29日諮詢立法會民政事務委員會的意見，並計劃於今年第一季，把建議提交立法會財務委員會考慮。

民政事務總署建議措施： —議員酬金調高5.6%，由每月32,150元增至33,950元 —取消兼任行政會議成員、立法會議員的區議員，其酬金需被扣減三分一的措施，預料雙料議員將每年多收13.5萬元 —檢討實報實銷營運開支償還款額，將有關款額調高8.5 %，由每月41,305元增至44,816元，相等於由每年49.5萬元增至53.7萬元 —區議員在每個區議會任期的實報實銷開設辦事處開支償還款額調高20%，由每屆10萬元增至12萬元 —在上一屆任期曾申領上述款額而在現屆任期沒有搬遷辦事處的連任區議員，其合資格申領的款額上限由50%調高至60%