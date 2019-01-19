行會成員加薪至8.3萬　三料議員月入或達18萬

政府建議下屆區議會任期起，把議員酬金調高5.6%，由每月32,150元增至33,950元。而兼任立法會議員或行政會議成員的雙料區議員酬金扣減三分之一安排，亦會取消。

除雙料議員外，更加「盆滿缽滿」的可謂是行政會議、立法會和區議會三料議員。因按加薪機制，行會非官守議員已於去年10月，按消費物價指數變動，加薪至83,050元。

換言之，倘落實「雙料區議員扣減薪金安排取消」，2名三料議員，即民建聯張國鈞和經民聯劉業強的月入，將是兼任行會成員的立法會議員薪酬65,700元，再加上區議員的33,950及行會成員最新調整的酬金，合共達184,500元。