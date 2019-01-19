行會成員加薪至8.3萬　三料議員月入或達18萬

撰文：莊恭南
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政府建議下屆區議會任期起，把議員酬金調高5.6%，由每月32,150元增至33,950元。而兼任立法會議員或行政會議成員的雙料區議員酬金扣減三分之一安排，亦會取消。
除雙料議員外，更加「盆滿缽滿」的可謂是行政會議、立法會和區議會三料議員。因按加薪機制，行會非官守議員已於去年10月，按消費物價指數變動，加薪至83,050元。
換言之，倘落實「雙料區議員扣減薪金安排取消」，2名三料議員，即民建聯張國鈞和經民聯劉業強的月入，將是兼任行會成員的立法會議員薪酬65,700元，再加上區議員的33,950及行會成員最新調整的酬金，合共達184,500元。
，兩名三料議員，即民建聯張國鈞（左）和經民聯劉業強（右）的月入，將是兼任行會成員的立法會議員薪酬65,700元，再加上區議員的33,950及行會成員最新調整的酬金，合共達18,4500元。（資料圖片/歐嘉樂，盧翊銘攝）
行政會議非官守議員每月獲發酬金每年10月按消費物價指數變動調整。根據行政會議秘書處回覆《香港01》查詢，現時行政會議非官守議員召集人的酬金為 $133,010，非官守議員為$83,050。
相較於2017年10月起行會非官守議員及召集人分別81,420元和130,040元的薪酬，最新一次加薪幅度為2%。
而由於今次政府建議調高區議員酬金及取消雙料減薪安排，兩名三料議員張國鈞、劉業強自去年10月起，實際加薪可達約13.7萬元。