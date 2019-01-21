中環灣仔繞道擠塞累三隧分流效用成疑　陳恒鑌：民建聯將未能支持

造價360億元、工程歷時9年的中環灣仔繞道，昨起首階段通車，今日(21日)迎來首個上班日。早上西隧中環方向出入口、干諾道西天橋、干諾道中天橋及林士街天橋往中環方向，出現車多擠塞情況，多名立法會議員齊聲批評問題多多，更隨時令後日(23日)的三隧分流方案「過唔到關」。 民建聯陳恒鑌稱，不少司機未熟習路面感猶疑，路面指示不清晰更涉誤導成份，如路牌顯示中環、灣仔的車輛需靠左，惟中線亦能到中環，導致車尾倒塞至西隧。他稱對三隧分流的實際成效仍存疑，對於星期三政府提出的「三隧分流」無約束力議案，民建聯將未能支持。 公民黨陳淑莊稱昨日前往戲曲中心，先取西隧回港島，惟她出西隧後感傍惶，因左面路面顯示前往灣仔北和中區，右面是天后或更遠地方，惟中間卻沒有「金鐘、灣仔、銅鑼灣」等指示，讓她無所適從。她亦質疑「為何有新繞道(政府)叫大家不要用好奇怪。」

陳淑莊（右）質疑「為何有新繞道(政府)叫大家不要用好奇怪。」（羅家晴攝）

公民黨譚文豪表示，路面指示不清，惟他認為需要再觀察數天，讓使用者習慣繞道。譚文豪稱，政府曾表現三隧分流面對的樽頸位需要由中環灣仔繞道疏道，「繞道有問題即代表三隧分流亦會有問題」。現時繞道第二期未完成，他稱情況讓人擔憂，質疑是三隧分流是否能有效疏導車輛。他表示要留意現時於「google map地圖」找不到中環繞道，政府的「出易行」即使有顯示卻沒實時數據，促政府應盡快完善有關問題。

路面指示不清晰 料新春期間路面情況嚴峻

公民陳淑莊則稱昨日前往戲曲中心，先取西隧回港島，惟她出西隧後感傍惶，因左面路面顯示前往灣仔北和中區，右面是天后或更遠地方，惟中間卻沒有「金鐘、灣仔、銅鑼灣」的指示，讓她無所適從，最終要取龍和道「行錯路再兜圈才回家」。她亦質疑「為何有新繞道(政府)叫大家不要用好奇怪」，她預料新年期間路面情況會更繁忙。

區諾軒稱，現時他擠塞點於林士街停車場入口，若天橋入口開通後相信能進一步疏通堅尼地城去中環灣仔繞道的需求。據其觀察，早上發現中環灣仔繞道，告士打道上堅拿道天橋的擠塞問題減少，如果分流妥當或可改善現有情況。

對於林士街天橋東行往灣仔北方向切綫緩衝區不足，他表示該區交通設計非常危險，特別是巴士前往中環碼頭方向，駕駛者需切中間線過去，故認為政府應小心檢討，或考慮將巴士專線改道，避免造成意外。



民建聯未能支持議案 對三隧分流成效存疑

民建聯陳恒鑌稱，不少司機未熟習路面感猶疑，而路面指示不清晰更涉誤導成份，如指示顯示中環、灣仔的車輛需靠左，惟中線亦能到中環，導致車尾倒塞至西隧。他稱有車輛更突然連切兩條行車線，險象環生。他稱三隧分流依賴繞道，對三隧分流的實際成效仍存疑，他認為政府應在開通後一、兩個月作運算模型，計出真正三隊分流的情況，不應只靠專家估算，對於星期三政府提出的「三隧分流」無約束力議案，民建聯將未能支持。

蔣麗芸表示，平時由西九龍近圓方出發回立法會需要5、6分鐘，早上繁忙時間則需十多分鐘，惟今天卻用35分鐘。她認為與繞道未完全開通有關，希望能政府能盡快啟用第二期繞道。葛珮帆稱，自己今早由大埔去中環，用左一個半鐘，比平時多左一倍，情況不理想，她認為政府應多作宣傳、推廣。