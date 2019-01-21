【沙中線】再多3支鋼筋不達標　總數34.3%「肥佬」　混凝土藏雜物

港鐵沙中線紅磡站自去年12月10日開始鑿牆，檢驗鋼筋螺絲頭扭入螺絲帽情況。路政署今日（21日）公布，再有3條鋼筋扭入螺絲帽後長度不達標，涉事地區為東西走廊C3區月台層板近西面連續牆底部。至今當局已檢測102枝鋼筋，當中35枝未達標，不達標鋼筋比例約34.3%。 此外，路政署發現有3條疑似止水帶在混凝土內，詳情有待進一步查證。

路政署今日（21日）公布，再有3條鋼筋扭入螺絲帽後長度不達標。（資料圖片）

根據螺絲帽供應商的資料，正確安裝螺絲頭的準則為螺絲頭最多外露兩個扭紋，以及扭入螺絲帽的長度至少需要有40毫米，而測試容許的量度差距為3毫米，故扭入螺絲帽的長度少於37毫米會便會視作不達標。

路政署今日公布最新10個個檢測結果，發現位於東西走廊C3區月台層板近西面連續牆底部，3條鋼筋扭入螺絲帽後長度不達標，分別只扭入螺絲帽20.86毫米、35.83毫米及35.17毫米。

混凝土內發現三條「止水帶」 或致漏水

此外，路政署分別在過去的周六及周日發現，有3條疑似止水帶在混凝土內，分別位於東西走廊C2區月台層板近西面連續牆底部、東西走廊C3區月台層板近東面連續牆底部及南北走廊C3區月台層板近西面連續牆頂部，詳情有待進一步查證。

資深土木工程師倪學仁早前接受《香港01》訪問時解釋，止水帶原意作防水及擋水之用，正常而言應於地下牆的層板之間，若出現於混凝土中非正常情況。他續稱，相信止水帶斷裂或出現移位情況後，再灌下石屎，導致止水帶混入混凝土中，而有關位置日後或會出現漏水情況。