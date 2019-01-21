【沙中線】田北辰指大部分不合格鋼筋扭入逾30毫米　料最終加固

港鐵沙中線紅磡站自去年12月10日開始鑿牆，檢驗鋼筋螺絲頭扭入螺絲帽情況，當局至今已檢測92枝鋼筋，當中32枝未達標，不達標鋼筋比例近35%。 實政圓桌立法會議員田北辰指出，目前大部分不達標的鋼筋，大多數扭入螺絲帽多於30毫米，估料最終只會加固，不會拆毀連續牆。

根據螺絲帽供應商的資料，正確安裝螺絲頭的準則為螺絲頭最多外露兩個扭紋，以及扭入螺絲帽的長度至少需要有40毫米。當局至今已檢測92枝鋼筋，當中32枝未達標，共有29枝扭入螺絲帽多於30毫米，只有4枝少於30毫米。

田北辰指出，由於大部分不達標的鋼筋，大部分扭入螺絲帽多於30毫米，估料最終只會加固，不會拆毀連續牆，他指若鋼筋只扭入螺絲帽0-10毫米，「咁就大鑊」。

委員會委聘的獨立結構工程專家、RPS Consulting Enginneers董事Don McQuillan作供時，引述港鐵的專家證人Mike Glover抽走東西走廊底層的五成鋼筋結構仍安全，稱此做法是按照規則，惟他認為東西走廊底層不使用任何鋼筋，亦無礙結構安全，更形容「所有鋼筋都是過份提供」。

田北辰形容說法是轉移視線和「反咬港鐵一口」，若底層無需使用任何鋼筋，「咁係咪話港鐵屈納稅人出錢？」