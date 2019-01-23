防賄條例擴至特首？張建宗：憲制問題複雜需續研究　惟規管無空隙

前特首曾蔭權干犯公職人員行為失當罪入獄，事件令人關注《防止賄賂條例》是否存在漏洞，無法覆蓋特首，而現任行政長官林鄭月娥亦在2年前參選政綱中承諾，研究將防賄條例擴至規管特首。 法律界立法會議員公民黨郭榮鏗今日（23日）在立法會向政務司司長張建宗質詢，指防止及處理潛在利益衝突獨立檢討委員會2012年5月已向政府提交報告，建議立法令《防止賄賂條例》第3條適用於特首，規定其接受利益前，須得到一個法定獨立委員會給予許可，質疑政府的修例工作為何至今未有進展。政務司司長張建宗則表示，有關工作涉及複雜的法律和憲制問題，尤其特首在基本法下有獨特地位，故需深入研究，但他強調，現有的防賄條例中，有若干其他規例足以規管特首在投標、交易、索取其利益、管理來歷不明財產等方面的行為，對特首行為的規管不存在空隙

公民黨郭榮鏗質疑政府將《防止賄賂條例》擴至特首的修例工作為何至今未有進展。(資料圖片/林若勤攝)

張建宗表示，修例研究工作涉及的法律問題錯綜複雜，但強調現有防賄條例中，適用於特首的部分，涵蓋投標、交易、管理來歷不明財產等，任何特首索取利益或貪污等行為，都有規管，而普通法中，公職人員行為不當亦適用於特首，對特首的規管存在空隙。

民主黨林卓廷則指，梁振英涉嫌收受利益事件中，如有防賄條例第三條以外的規定可以覆蓋，早已入罪。他質疑政府7年的修例研究工作毫無寸進，「天子犯法與庶民同罪，是否特首地位超然，對特首就要用第二套法律？」

張建宗解釋，特首地位並非超然，只是在本港憲制地位獨特，因此修例工作複雜，希望立法會給予時間，「我哋會努力盡量爭取時間做。」

何君堯認為，防賄條例已經有對特首有充分規管，而此範疇外的其他問題，都是政治問題，已經超出獨立檢討委員會的能力。（林若勤攝）

何君堯表示同意張建宗說法，認為防賄條例已經有對特首有充分規管，而此範疇外的其他問題，都是政治問題，已經超出獨立檢討委員會的能力。他指，張建宗應該坦白指出，修例是「冇得研究」。張建宗對此回應說，政府仍會繼續研究。

民建聯張國鈞質疑，特首作為一區之長，不存在上司，而檢討委員會建議設立獨立委員會批准特首收受利益，質疑委員會有何憲制地位。張建重申，特首的憲制地位源於中央政府委任，問題複雜，並非三言兩語可處理，需時間研究可行方案。