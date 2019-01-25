【國歌法】提交至立法會內委會　建制泛民加入法案委員會

《國歌條例草案》前日（23日）於立法會通過首讀及二讀，今日（25日）交予內務委員會，並成立法案委員會審議，多名建制及泛民議員要求加入。 另外，內會主席、民建聯李慧琼引述政務司司長張建宗指，因削減長者綜援引起爭議，已快速以就業支援補助金作出回應，強調政府的政策理念清晰，希望能釋放更多的勞動力。

內會副主席郭榮鏗稱，已向張建宗反映民主派的不滿，批評特首林鄭月娥處理是次事件的言行及手法。(資料圖片/林若勤攝)

法律事務部今日將國歌法草案交付內會，包括就不當使用國歌及故意侮辱國歌訂立罪行。多名建制及泛民議員要求成立及加入法案委員會審議，包括民建聯黃定光、新民黨葉劉淑儀、建築界謝偉銓、公民黨郭榮鏗、議會陣線毛孟靜等。日前有消息指，建制派為確保於委員會中持主導權，計劃動員加入，由行會成員、民建聯張國鈞及新民黨廖長江包攬正、副主席之職。

張建宗：就業支援補助金快速回應議員關注

另外，內會主席、民建聯李慧琼引述政務司司長張建宗指，於上周宣佈的就業支援補助金，是一個務實的安排，快速回應了各黨派議員的關注。張建宗承認，因綜援制度的複雜，政府對是次政策的論述可能不夠完善，但強調政府的政策理念清晰，希望能釋放更多的勞動力，鼓勵就業以配合社會發展。

內會副主席郭榮鏗則表示，已向張建宗反映民主派的不滿，批評特首林鄭月娥處理是次事件的言行及手法，嚴重破壞行政立法關係，要求林鄭馬上與民主派議員會面，相討有關政策。